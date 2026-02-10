Quantcast
Úterý, 10. února 2026, svátek má Mojmír

Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink

Programová nabídka satelitní a internetové platformy Skylink, lucemburského mediálního operátora M7 Group, člena CANAL+, doznala změny. Do nabídky byl zařazen nový program Viasat True Crime. Stanice věnovaná detektivním a krimi pořadům.

Fanoušci detektivních příběhů si na Viasat True Crime přijdou na své. Diváci budou sledovat vše od šokujících případů přes mrazivé dramatické filmy a seriály o skutečných zločinech až po strhující reality show o boji proti kriminálníkům.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Skylinku. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
Stanice je dostupná pro zákazníky satelitní a internetové televize Skylink, respektive Skylink Live TV od balíčku Smart.

Podle dřívějších informací se měla stanice objevit na satelitu Astra 3C, na kmitočtu 12,090 GHz. Nakonec se program objevil na frekvenci 11,934 GHz. Zákazníci s FastScan přijímači najdou program na 74. pozici.

technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Viasat True Crime.
service ID: 14067
video PID: 6710 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 6720 (MPEG, česky), 6721 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)

