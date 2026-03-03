Skylink: Šláger Premium překlopen do SD

Skylink: Šláger Premium překlopen do SDDNES! | Tisk | komentáře
Jeden z televizních programů satelitní platformy Skylink změnil svoji distribuci. Hudební stanice Šláger Premium, známá nyní pod zkráceným názvem "Premium", byla překlopena z HD do SD.
Program se vysílají nadále na svých původních parametrech. Přeladění stanice tak není nutné.
▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Skylinku. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
technické parametry - Premium:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Šláger Premium přináší divákům melodické písničky a dobrou náladu. 24 hodiny denně nabízí nejenom největší hvězdy televize Šlág(e)r, ale také prověřené hvězdy české, slovenské i zahraniční pop-music.
redakce
