Úterý, 3. března 2026, svátek má Kamil

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD

Jeden z televizních programů satelitní platformy Skylink změnil svoji distribuci. Hudební stanice Šláger Premium, známá nyní pod zkráceným názvem "Premium", byla překlopena z HD do SD.

Program se vysílají nadále na svých původních parametrech. Přeladění stanice tak není nutné.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Divák u programové nabídky Skylinku. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
technické parametry - Premium:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2


modulace: 8PSK

Šláger Premium přináší divákům melodické písničky a dobrou náladu. 24 hodiny denně nabízí nejenom největší hvězdy televize Šlág(e)r, ale také prověřené hvězdy české, slovenské i zahraniční pop-music.

redakce

