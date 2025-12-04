Quantcast
Čtvrtek, 4. prosince 2025

Viasat Nature v satelitní nabídce Antik Satu

Televizní nabídka slovenské satelitní placené televize Antik Sat, košického operátora Antik Telecom, se rozšířila o další program. Operátor začal ze satelitu poskytovat dokumentární stanici Viasat Nature.

Viasat Nature byl doposud divákům dostupný jen přes internet na hybridních set top boxech. Nyní si mohou program naladit diváci přímo ze satelitu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Satelitní parabola nasměrovaná na Antik Sat (foto: Antik Telecom)
Antik Sat zákazníkům poskytuje ze satelitu většinu programů skupiny Viasat - konkrétně Viasat Explore, Viasat History, Epic Drama a nejnověji Viasat Nature. Všechny stanice jsou poskytovány v HD rozlišení.

Viasat Nature vezme diváky do říše zvířat, a nespoutané přírody. Z hlubin oceánů až k tajemné obloze vypráví příroda vlastní, inspirativní příběh v celé své kráse a reálnosti.

Jak program naladit?

* Zákazníci s online hybridním Antik STB:
V tomto případě postačuje manuálně obnovit zdroje nebo počkat na automatickou obnovu zdrojů, která někdy trvá i 3 dny

* Zákazníci s AB Cryptoboxem 700HD:
Klienti spustí Antik Fast Scan (2x stisknutí tlačítka SHIFT na dálkovém ovládači) nebo počkat až set top box zaznamená změnu na satelitu, vyzve klienta na přeladění stanic, které stačí jen potvrdit.

* Klienti s CA modulem nebo jiným standardním satelitním set top boxem:
Zákazníci si musí naladit program ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.

technické parametry:


satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 10,928 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/5


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Viasat Nature HD.
service ID: 1114
video PID: 2401 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2402 (původní, MPEG), 2403 (rusky, MPEG), 2404 (česky, MPEG), 2405 (maďarsky, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 069F), Videoguard (CAID 0911, 091F), Conax (CAID 0B00)

redakce

komentáře čtenářů




