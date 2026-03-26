Čtvrtek, 26. března 2026, svátek má Emanuel

Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD

Svě stanice z programové nabídky satelitní placené televize Antik Sat se vysílají na jiných pozicích. Jde o sportovní stanici JOJ Šport HD a všeobecný slovenský program Kanal1 HD.

Oba programy si svoje pozice v multiplexech vyměnily. Tedy tam, kde dříve vysílala stanice JOJ Šport HD je nyní Kanal1 HD a naopak. Kromě frekvence se změnil i video kodek. JOJ Šport je nyní v HEVC, zatímco Kanal1 v MPEG-4.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem satelitní televize Antik Sat (foto: Antik Telecom)
Změny v distribuci provedla společnost A1 Broadcasting, která dodává satelitní služby košické společnosti Antik Telecom, provozovateli DTH služby Antik Sat.

Pro příjem těchto stanic obvykle není nutné provést nové vyhledávání, stačí si v přijímači najít vzájemné pozice. Níže uvádíme aktuální parametry obou stanic.

technické parametry - JOJ Šport HD:


satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,324 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

JOJ Šport HD.
service HD: 2011
video PID: 2101 (HEVC/HD)
audio PIDy: 2103 (slovensky, AAC), 2102 (původní, AAC)
CA systém: Conax (CAID 0B00)

technické parametry - Kanal1 HD:


satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,471 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 5/6


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Kanal1 HD.
service HD: 602
video PID: 1201 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 1202 (slovensky, MPEG)
CA systém: Conax (CAID 0B00)

