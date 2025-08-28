České pondělky na FilmBoxu i v září. Například s komedie Babovřesky

České pondělky na FilmBoxu i v září. Například s komedie BabovřeskyDNES! | redakce | tisk | názory
Od dubna letošního roku nabízí FilmBox každé pondělí večer slot věnovaný českým filmům. „České pondělky“ přinášejí vždy od 20:00 jeden film - od nadčasových klasik a moderních dramat až po komedie, které baví celé generace.
FilmBox tak doplňuje své mezinárodní portfolio i o domácí snímky, které tvoří nedílnou součást české kulturní identity.
Září bude patřit kultovním komediím, především snímkům „Babovřesky 2“ a „Babovřesky 3“.
1. září ve 20:00 odstartuje zářijový cyklus film „Babovřesky 2“. Pokračování diváckého hitu Zdeňka Trošky opět otevírá brány jihočeské vesnice, kde se žádné tajemství dlouho neutají a každá zpráva se šíří rychlostí blesku. Drbny, noví obyvatelé i známé tváře se zapletou do malicherných sporů, komických nedorozumění i romantických dobrodružství. O energii a humor se postarají oblíbení herci - Lucie Vondráčková, Veronika Žilková, Lukáš Langmajer či Pavel Kikinčuk.
O týden později, 8. září ve 20:00, se na obrazovkách objeví „Babovřesky 3“ - film, který letos slaví 10. výročí od premiéry. Troška uzavírá trilogii s humorem a ironií příběhem pomsty, nových lásek a dnes již legendárního útěku vesnických drben k moři - scény, která se nesmazatelně zapsala do paměti diváků a stala se symbolem celé série.
Cyklus „České pondělky“ na FilmBoxu pak pokračuje 15. září ve 20:00 oblíbenou komedií „Pelíšky“, následovat bude „Pupendo“ (22. září) a září uzavře snímek „Medvídek“ (29. září).
České pondělky na FilmBoxu v září:
* 01. 9. od 20:00 - Babovřesky 2
* 08. 9. od 20:00 - Babovřesky 3
* 15. 9. od 20:00 - Pelíšky
* 22. 9. od 20:00 - Pupendo
* 29. 9. od 20:00 - Medvídek
zdroj: SPI / FilmBox