Čtvrtek, 28. srpna 2025, svátek má Augustýn

Clash MMA či Rádio Bonton žádají o licence

Nové požadavky na udělení vysílacích licencí eviduje český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Chystá se projekt nového televizního kanálu Clash MMA.

Společnost Clash of the Stars s.r.o. požádala českého regulátora RRTV o udělení vysílací licence pro šíření zvláštními přenosovými systémy (internetem) televizního programu Clash MMA.

RRTV bude řešit i další žádosti o udělení licencí na digitální pozemní rozhlasové vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Společnost Radio Bonton a.s. požádala o licenci pro stanici Radio Bonton, firma Frekvence 1, a.s. o licenci pro stanici Frekvence 1 a společnost Evropa 2, s.r.o. o licenci pro rozhlasovou stanici Evropa 2.

Rada se bude požadavky subjektů zabývat na některém z příštích zasedání. V případě rozhlasových stanic se pro posluchače víceméně nic nezmění - programy jsou již nyní šířeny v celoplošném DAB multiplexu.

