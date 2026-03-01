Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 1. března 2026, svátek má Bedřich

STVR ukončila provoz teletextu

DNES! | redakce | tisk | názory

V souladu s oznámením ukončil k 1.3.2026 slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) provoz běžných teletextových stránek. Samotný teletext je nadále v provozu a diváky informuje o ukončení provozu této služby.

Očekává se, že po přechodné době bude teletext zcela vypnut. Podobně jako tomu učinili privátní televizní skupiny TV Markíza a nedávko i TV JOJ.

Teletextové stránky STVR informují diváky o ukončení provozu služby
▲ Teletextové stránky STVR informují diváky o ukončení provozu služby

Teletextové stránky začala na území Slovenska nabízet od roku 1988 tehdejší Československá televize (ČST). Provoz teletextu byl na Slovensku ukončen po 38 letech.

Diváci dnes najdou aktuální informace, včetně pokročilejší grafiky na internetu. Populární je sledovat zpravodajství vedle celodenního zpravodajského kanálu STVR 24 (:24) také prostřednictvím mobilních telefonů či tabletů a to prostřednictvím specializovaných aplikací či přímo přes webové stránky.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Neuer (8/8)
21:15 Výborná SHOW
22:05 Kde alibi nestačí
kanál CT2 20:00 Nevada Smith
22:15 Víkend na Zuydcoote
00:15 Můj Mohamed je jiný
kanál NOVA kanál PRIMA 20:15 Asia Express (1, 2)
22:15 Potomci lidí
00:20 Sherlock: Poslední přísaha
kanál SEZNAM 20:10 Banditi
22:45 Rio Lobo
01:05 Místo činu: Kolín (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Láska v Sandbergenu
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy v Pyle
23:10 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Kristove roky
22:15 Brezový háj
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná I. (4)
21:25 Horná Dolná I. (5)
22:15 Horná Dolná I. (6)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Kdybych měl křídla
00:10 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook