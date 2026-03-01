STVR ukončila provoz teletextu

STVR ukončila provoz teletextuDNES! | redakce | tisk | názory
V souladu s oznámením ukončil k 1.3.2026 slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) provoz běžných teletextových stránek. Samotný teletext je nadále v provozu a diváky informuje o ukončení provozu této služby.
Očekává se, že po přechodné době bude teletext zcela vypnut. Podobně jako tomu učinili privátní televizní skupiny TV Markíza a nedávko i TV JOJ.
Teletextové stránky začala na území Slovenska nabízet od roku 1988 tehdejší Československá televize (ČST). Provoz teletextu byl na Slovensku ukončen po 38 letech.
Diváci dnes najdou aktuální informace, včetně pokročilejší grafiky na internetu. Populární je sledovat zpravodajství vedle celodenního zpravodajského kanálu STVR 24 (:24) také prostřednictvím mobilních telefonů či tabletů a to prostřednictvím specializovaných aplikací či přímo přes webové stránky.