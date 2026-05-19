Liga mistryň UEFA - finále na ČT a STVR

Již tuto sobotu 23. května 2026 se uskuteční zápas nejlepších ženských fotbalových týmů. Ve finále Ligy mistrů UEFA žen (Liga mistryň) poměří své síly týmy FC Barcelona a OL Lyonnes.
Finále Ligy mistrů UEFA žen 2026 se koná 23.5.2026 v Oslo (Norsko) s výkopem na Ullevaal Stadion, norském národním fotbalovém stadionu, naplánovaným na 18:00 SEČ. Živý přenos divákům v České republice přinese Česká televize na programu ČT2, na Slovensku STVR na druhém programu (STVR Dvojka).
Pořádání finále v Oslu zdůrazňuje pokračující růst a viditelnost ženského fotbalu v celé Evropě. Norské hlavní město vítá fanoušky, televizní stanice a fotbalové komunity z celého kontinentu na tuto slavnostní událost sezóny.