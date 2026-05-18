Majitel TV Nova otevírá své Centrum sociálního dopadu

Společnost CME, majitel české TV Nova a slovenské TV Markíza, během nejvýznamnější filmové události na světě veřejně představila svou novou pobídku k produkci sociálně dopadného obsahu.
Hana de Goeij, vedoucí skupiny pro zodpovědný obsah a sociální účely v CME a zakladatelka Centra pro sociální dopad, představila novou platformu jako jeden z hostů na snídani Producers Network Breakfast na Marché du Film v rámci impACT Day.
CME Centrum pro sociální dopad bude aktivně produkovat a koprodukovat projekty na všech svých trzích, včetně České republiky (TV Nova), Slovenska (Markíza), Slovinska (POP TV), Bulharska (bTV), Chorvatska (RTL) a Rumunska a Moldavska (PRO TV). První série spolu s impact kampaněmi budou vydány v příštím roce.
Jako největší producent obsahu ve střední a východní Evropě si CME uvědomuje odpovědnost, která s sebou nese náš rozsah a dosah. Jsme hrdí na to, že jsme vysílací společností, která je nejen komerčně úspěšná, ale také respektovaná v celé Evropě za produkci zodpovědného a smysluplného obsahu, který odráží a podporuje společnosti, kterým sloužíme,“ uvedl Sam Barnett, generální ředitel CME.
Máme úspěšné výsledky v upozorňování na důležitá témata a dávání hlasu těm, kteří nemají platformu, ale mají co říct. Centrum sociálního dopadu CME je logickým dalším krokem v naší strategii zodpovědného obsahu. Je to příležitost, jak pomoci urychlit pozitivní společenské změny v našem regionu prostřednictvím silného vyprávění příběhů,“ říká Hana de Goeij.
zdroj: CME