Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 18. května 2026, svátek má Nataša

Majitel TV Nova otevírá své Centrum sociálního dopadu

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CME, majitel české TV Nova a slovenské TV Markíza, během nejvýznamnější filmové události na světě veřejně představila svou novou pobídku k produkci sociálně dopadného obsahu.

Hana de Goeij, vedoucí skupiny pro zodpovědný obsah a sociální účely v CME a zakladatelka Centra pro sociální dopad, představila novou platformu jako jeden z hostů na snídani Producers Network Breakfast na Marché du Film v rámci impACT Day.

CME Centrum pro sociální dopad bude aktivně produkovat a koprodukovat projekty na všech svých trzích, včetně České republiky (TV Nova), Slovenska (Markíza), Slovinska (POP TV), Bulharska (bTV), Chorvatska (RTL) a Rumunska a Moldavska (PRO TV). První série spolu s impact kampaněmi budou vydány v příštím roce.

Jako největší producent obsahu ve střední a východní Evropě si CME uvědomuje odpovědnost, která s sebou nese náš rozsah a dosah. Jsme hrdí na to, že jsme vysílací společností, která je nejen komerčně úspěšná, ale také respektovaná v celé Evropě za produkci zodpovědného a smysluplného obsahu, který odráží a podporuje společnosti, kterým sloužíme,“ uvedl Sam Barnett, generální ředitel CME.

Máme úspěšné výsledky v upozorňování na důležitá témata a dávání hlasu těm, kteří nemají platformu, ale mají co říct. Centrum sociálního dopadu CME je logickým dalším krokem v naší strategii zodpovědného obsahu. Je to příležitost, jak pomoci urychlit pozitivní společenské změny v našem regionu prostřednictvím silného vyprávění příběhů,“ říká Hana de Goeij.

zdroj: CME

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (7/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Galerie Selfie
kanál CT2 20:00 Korsický případ
21:35 Viva Zapata
23:30 Černá voda (1/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (141)
21:25 Specialisté (142)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Jak básníci čekají na zázrak
22:40 Kriminálka Kraj I (10)
23:40 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hroši v Africe
22:25 Stopy zločinu (1)
23:50 KOndoMEDIE
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Katarina Wittová: Voľba, ktorá ostáva
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (3/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (6)
21:45 Svokra
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (2)
21:20 Den sedmý, osmá noc
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook