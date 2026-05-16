Sobota, 16. května 2026, svátek má Přemysl

Prima LOVE SK se rozšíří o romantické filmy

Televizní stanice Prima LOVE SK přinese divákům večery plné citů. Od června startuje televizní maraton romantiky s legendární Rosamunde Pilcherovou.

Od 1. června bude PRIMA LOVE SK každý večer od 20:15 hodin věnován nadčasovým filmovým příběhům plných lásky, osudových setkání a malebných scenérií.

Vysílací struktura kanálu Prima LOVE SK se rozšířením programové nabídky ještě více přiblíží úspěšnému kanálu Prima LOVE v České republice. Úvodní měsíce tohoto vysílacího bloku budou patřit absolutní klasice žánru - televizním adaptacím děl slavné britské spisovatelky Rosamunde Pilcherové. Diváci se mohou těšit na příběhy, které v sobě spojují hluboké emoce, rodinná tajemství a naději, že pravá láska si vždy najde cestu.

▲ Rosamunde Pilcher: Láska mezi květinami (foto: ZDF/Jon Ailes)

Rosamunde Pilcherová se do dějin literatury zapsala jako autorka, která dokázala s nevídanou citlivostí popsat složitost lidských vztahů. Její literární kariéra vyvrcholila v roce 1987 vydáním světového bestselleru Hledači mušlí, který z ní učinil globální celebritu. Autorka ve svých dílech často čerpala z prostředí rodného Cornwallu, přičemž kladla důraz na tradiční hodnoty, silné ženské hrdinky a schopnost postav vyrovnat se s ranami osudu. Její knihy byly přeloženy do desítek jazyků a prodalo se z nich více než 60 milionů výtisků.

Vizuální podobu vdechla příběhem Rosamundu Pilcherové především německo-rakouská spolupráce při tvorbě televizních filmů. Tato série se stala jedním z nejúspěšnějších televizních projektů v Evropě a již více než tři desetiletí fascinuje miliony diváků. Úspěch série tkví v unikátním spojení středoevropské filmové preciznosti a autentické krásy jihozápadní Anglie.

Filmy natočené na motivy knih Rosamundu Pilcherové jsou pověstné zejména dechberoucími záběry na divoké pobřeží Cornwallu, historická venkovská sídla a rozkvetlé zahrady, které nejsou jen kulisou, ale také důležitou součástí atmosféry příběhů. Produkce si dává záležet na zachování specifické atmosféry britského aristokratického i venkovského života, což v kombinaci s orchestrální hudbou vytváří dokonalý únik z každodenní reality.

Diváci kanálu Prima LOVE SK po zařazení filmového slotu nepřijdou ani o oblíbené a v rámci programové nabídky kanálu divácky nejatraktivnější seriály jako Záchranáři z hor či Doktor z hor: Nové příběhy, které budou nově vysílány v podvečerním čase.

zdroj: FTV Prima

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Novinky Lepší.TV: Nová sportovní stanice, CS Mystery pro všechny
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Nové ruské stanice START volně na 42E
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
TV program

kanál CT1 20:00 Všechnopárty
21:00 Eurovision Song Contest 2026
01:00 Příběhy slavných
kanál CT2 20:00 Invalida
21:55 Veřejní nepřátelé
00:10 Jeden musí z kola ven
kanál NOVA 20:20 Superlov II
21:45 Sherlock Holmes: Hra stínů
00:20 Moje superbejvalka
kanál PRIMA 20:15 Zákony vlka (2)
21:30 Mordparta (2)
22:45 Občanská válka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (4)
21:30 Tankový prapor
23:10 Místo činu: Schimanski (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni Jany Majeskej
20:35 Príbeh Annette Zelmanovej
22:15 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Gól mesiaca
20:30 Susedia
21:10 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:50 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

