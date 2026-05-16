Prima LOVE SK se rozšíří o romantické filmy
Televizní stanice Prima LOVE SK přinese divákům večery plné citů. Od června startuje televizní maraton romantiky s legendární Rosamunde Pilcherovou.
Od 1. června bude PRIMA LOVE SK každý večer od 20:15 hodin věnován nadčasovým filmovým příběhům plných lásky, osudových setkání a malebných scenérií.
Vysílací struktura kanálu Prima LOVE SK se rozšířením programové nabídky ještě více přiblíží úspěšnému kanálu Prima LOVE v České republice. Úvodní měsíce tohoto vysílacího bloku budou patřit absolutní klasice žánru - televizním adaptacím děl slavné britské spisovatelky Rosamunde Pilcherové. Diváci se mohou těšit na příběhy, které v sobě spojují hluboké emoce, rodinná tajemství a naději, že pravá láska si vždy najde cestu.
Rosamunde Pilcherová se do dějin literatury zapsala jako autorka, která dokázala s nevídanou citlivostí popsat složitost lidských vztahů. Její literární kariéra vyvrcholila v roce 1987 vydáním světového bestselleru Hledači mušlí, který z ní učinil globální celebritu. Autorka ve svých dílech často čerpala z prostředí rodného Cornwallu, přičemž kladla důraz na tradiční hodnoty, silné ženské hrdinky a schopnost postav vyrovnat se s ranami osudu. Její knihy byly přeloženy do desítek jazyků a prodalo se z nich více než 60 milionů výtisků.
Vizuální podobu vdechla příběhem Rosamundu Pilcherové především německo-rakouská spolupráce při tvorbě televizních filmů. Tato série se stala jedním z nejúspěšnějších televizních projektů v Evropě a již více než tři desetiletí fascinuje miliony diváků. Úspěch série tkví v unikátním spojení středoevropské filmové preciznosti a autentické krásy jihozápadní Anglie.
Filmy natočené na motivy knih Rosamundu Pilcherové jsou pověstné zejména dechberoucími záběry na divoké pobřeží Cornwallu, historická venkovská sídla a rozkvetlé zahrady, které nejsou jen kulisou, ale také důležitou součástí atmosféry příběhů. Produkce si dává záležet na zachování specifické atmosféry britského aristokratického i venkovského života, což v kombinaci s orchestrální hudbou vytváří dokonalý únik z každodenní reality.
Diváci kanálu Prima LOVE SK po zařazení filmového slotu nepřijdou ani o oblíbené a v rámci programové nabídky kanálu divácky nejatraktivnější seriály jako Záchranáři z hor či Doktor z hor: Nové příběhy, které budou nově vysílány v podvečerním čase.
zdroj: FTV Prima