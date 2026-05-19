Sportovní středa na stanicích JOJ

Ve středu večer odvysílá slovenská mediální skupina JOJ trojitou dávku akce - jednak finále Evropské ligy UEFA SC Freiburg - Aston Villa a zápasy z MS v hokeji.
Konkrétně se bude jednat o utkání USA - Německo a duel Švédsko - Slovinsko. Vše nabídne KJOJ živě na třech programech současně.
Ve středu ve 20:20 hodin odvysílá TV JOJ finále Evropské ligy UEFA mezi týmy SC Freiburg a Aston Villa. Pro anglický tým jde o první duel o evropskou trofej od roku 1982, německý Freiburg zažije finálovou premiéru na evropské scéně.
Fotbalové vysílání v prime time otevře studio, jehož moderátorem bude Martin Kozinka. V roli fotbalových expertů přivítá bývalé hráče Andreje Perneckého a Roberta Ježe. Zápas budou komentovat Tomáš Horváth a Michal Maťašovský.
TV JOJ Group vysílá zápasy aktuálního ročníku Evropské ligy UEFA od září 2025 a během podzimu přinesla i setkání slovenského zástupce Slovanu Bratislava v Konferenční lize UEFA.
JOJ Plus nabídne ve 20:20 zápas USA - Německo, a na stanici JOJ Šport bude ve stejném možné sledovat utkání Švédsko - Slovinsko ze skupiny B. Ještě před nimi odstartují předzápasová studia.
Diváci tak budou moci sledovat sportovní přenosy současně na třech stanicích JOJky, přičemž každé vysílání přinese unikátní pohled na dění na hřišti. Fanouškům fotbalu i hokeje tak nabídne možnost zažít velké sportovní okamžiky.
Všechny tři zápasy může divák sledovat i na JOJ play.
zdroj: JOJ