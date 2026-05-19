Úterý, 19. května 2026, svátek má Ivo

Sportovní středa na stanicích JOJ

Ve středu večer odvysílá slovenská mediální skupina JOJ trojitou dávku akce - jednak finále Evropské ligy UEFA SC Freiburg - Aston Villa a zápasy z MS v hokeji.

Konkrétně se bude jednat o utkání USA - Německo a duel Švédsko - Slovinsko. Vše nabídne KJOJ živě na třech programech současně.

Ve středu ve 20:20 hodin odvysílá TV JOJ finále Evropské ligy UEFA mezi týmy SC Freiburg a Aston Villa. Pro anglický tým jde o první duel o evropskou trofej od roku 1982, německý Freiburg zažije finálovou premiéru na evropské scéně.

Fotbalové vysílání v prime time otevře studio, jehož moderátorem bude Martin Kozinka. V roli fotbalových expertů přivítá bývalé hráče Andreje Perneckého a Roberta Ježe. Zápas budou komentovat Tomáš Horváth a Michal Maťašovský.

TV JOJ Group vysílá zápasy aktuálního ročníku Evropské ligy UEFA od září 2025 a během podzimu přinesla i setkání slovenského zástupce Slovanu Bratislava v Konferenční lize UEFA.

JOJ Plus nabídne ve 20:20 zápas USA - Německo, a na stanici JOJ Šport bude ve stejném možné sledovat utkání Švédsko - Slovinsko ze skupiny B. Ještě před nimi odstartují předzápasová studia.

Diváci tak budou moci sledovat sportovní přenosy současně na třech stanicích JOJky, přičemž každé vysílání přinese unikátní pohled na dění na hřišti. Fanouškům fotbalu i hokeje tak nabídne možnost zažít velké sportovní okamžiky.

Všechny tři zápasy může divák sledovat i na JOJ play.

zdroj: JOJ

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Rozpleteno
21:35 Četnické humoresky (20/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Ženská otázka Jiřiny Šiklové
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (6)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (37)
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (69)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté rybky
22:05 Labyrint 2 (4)
23:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 2 (21)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:50 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
22:00 Vysoká škola zločinu II (5/6)
23:00 Katarina Wittová: Voľba, ktorá ostáva
kanál DVOJKA 20:10 Janžurka
22:05 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
22:30 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (7)
21:35 Rodinné prípady
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Krásné místo pro vraždu (1/4)
22:15 Inženýrská odysea (3)
23:20 Skutečné příběhy

