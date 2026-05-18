Canal Extremadura odstartoval v paketu Astra TV

V relativně krátké době se rozšiřuje nová televizní platforma Astra TV o další žádaný program. V nabídce služby se objevila stanice Canal Extremadura.
Canal Extremadura se objevil na kmitočtu 11,229 GHz s vertikální polarizací. Ve stejném multiplexu se přitom nedávno objevily programy Aragón TV, IB3, La7 Castilaleon a TVG1, které jsou součástí zmíněné DTH služby Astra TV.
Stanice Canal Extremadura je španělský regionální veřejnoprávní kanál, jenž divákům přináší aktuální zpravodajství a zábavní pořady, které přispívají k šíření základních hodnot regionu.
Vysílání stanice Canal Extremadura je šířeno v kodeku HEVC (H.265) a od svého spuštění zakódováno systémem Nagra MA (CAID 1867, 1887) a dostupné výhradně pro zákazníky Astra TV.
Platforma Astra TV je určena španělským domácnostem, které se nacházejí v oblastech, kde je nekvalitní příjem pozemní televize a také všem, kteří hledají alternativního operátora, který poskytuje přístup k základním španělským programům.
technické parametry - Canal Extremadura:
• Astra (19,2°E), freq. 11,229 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA