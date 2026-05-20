Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

SuperStar se vrací na obrazovky TV Nova a TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Kultovní pěvecká show, která vychovala řadu hvězd, se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Diváci se mohou těšit na silná jména v porotě, zkušeného moderátora a především na nezapomenutelné pěvecké výkony. Již na podzim.

Pěvecká soutěž, která již více než 20 let objevuje nové talenty a formuje hudební scénu, vstupuje do další kapitoly s ambicí oslovit novou generaci diváků a zároveň navázat na silnou tradici formátu.

Superstar 2026. Na snímku Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareě a Pavol Habera (foto: TV Nova)
▲ Superstar 2026. Na snímku Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareě a Pavol Habera (foto: TV Nova)

Podle ředitele marketingu TV Nova Jakuba Folaufa se připravovaný ročník bude výrazně zaměřovat také na digitální prostředí a zapojení mladého publika.

Nová série SuperStar přinese nejen silné pěvecké výkony a autentické příběhy soutěžících, ale také výrazné osobnosti v porotě. Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény - zpěvačka Ewa Farna, legendární hudebník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin. Každý z nich přinese do show svůj jedinečný pohled, zkušenosti a energii, které budou formovat cestu soutěžících za jejich snem. Moderátorské křeslo obsadí Leoš Mareš, který patří mezi nejoblíbenější a nejzkušenější moderátory v České republice a na Slovensku.

Kreativní producent a režisér Pepe Majeský zdůrazňuje, že nová série bude klást důraz na autentičnost a talent.

Vizuální identitu nové série podpoří také výrazná propagační kampaň, kterou nafotil renomovaný fotograf Braňo Šimončík. Tento světově proslulý slovenský umělec dlouhodobě spolupracuje s největšími hvězdami hudebního a filmového světa a jeho fotografie se objevily na titulních stránkách prestižních časopisů, jako jsou Vogue, Vanity Fair nebo Numéro.

Logo Superstar 2026 (foto: TV Nova)
▲ Logo Superstar 2026 (foto: TV Nova)

SuperStar se během let vysílání stala odrazovým můstkem pro mnoho úspěšných interpretů a významně ovlivnila hudební scénu v obou zemích. Nová série má ambici navázat na tuto tradici a přivést další silné osobnosti, které uspějí i na profesionální hudební scéně. Diváci se mohou těšit na moderní produkci, silné emoce a nezapomenutelné momenty, které k formátu SuperStar neodmyslitelně patří.

Formát SuperStar vychází z celosvětově úspěšné značky Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje ji společnost Fremantle. Od svého vzniku byly adaptace tohoto formátu vysílány ve více než 50 zemích světa, včetně USA (American Idol), Velké Británie (Pop Idol), Německa (Deutschland sucht den SuperStar) nebo Austrálie (Australian Idol). Česko-slovenská verze patří mezi nejúspěšnější regionální adaptace a dlouhodobě se těší vysoké popularitě u diváků.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Chantal Poullain
21:35 Občanský průkaz
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (1/6)
21:25 Tahle země není pro chudý
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (12)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (38)
23:30 FBI V (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (98)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (13)
21:25 Autobazar Monte Karlo (1-4)
22:00 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:50 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Champagne
22:05 Nevítaní susedia
23:42 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Svet bez včiel?
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:15 Mami, ožeň mě!
23:35 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook