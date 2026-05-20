SuperStar se vrací na obrazovky TV Nova a TV Markíza
Kultovní pěvecká show, která vychovala řadu hvězd, se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Diváci se mohou těšit na silná jména v porotě, zkušeného moderátora a především na nezapomenutelné pěvecké výkony. Již na podzim.
Pěvecká soutěž, která již více než 20 let objevuje nové talenty a formuje hudební scénu, vstupuje do další kapitoly s ambicí oslovit novou generaci diváků a zároveň navázat na silnou tradici formátu.
Podle ředitele marketingu TV Nova Jakuba Folaufa se připravovaný ročník bude výrazně zaměřovat také na digitální prostředí a zapojení mladého publika.
Nová série SuperStar přinese nejen silné pěvecké výkony a autentické příběhy soutěžících, ale také výrazné osobnosti v porotě. Porotcovská křesla obsadí zavedená jména hudební i mediální scény - zpěvačka Ewa Farna, legendární hudebník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin. Každý z nich přinese do show svůj jedinečný pohled, zkušenosti a energii, které budou formovat cestu soutěžících za jejich snem. Moderátorské křeslo obsadí Leoš Mareš, který patří mezi nejoblíbenější a nejzkušenější moderátory v České republice a na Slovensku.
Kreativní producent a režisér Pepe Majeský zdůrazňuje, že nová série bude klást důraz na autentičnost a talent.
Vizuální identitu nové série podpoří také výrazná propagační kampaň, kterou nafotil renomovaný fotograf Braňo Šimončík. Tento světově proslulý slovenský umělec dlouhodobě spolupracuje s největšími hvězdami hudebního a filmového světa a jeho fotografie se objevily na titulních stránkách prestižních časopisů, jako jsou Vogue, Vanity Fair nebo Numéro.
SuperStar se během let vysílání stala odrazovým můstkem pro mnoho úspěšných interpretů a významně ovlivnila hudební scénu v obou zemích. Nová série má ambici navázat na tuto tradici a přivést další silné osobnosti, které uspějí i na profesionální hudební scéně. Diváci se mohou těšit na moderní produkci, silné emoce a nezapomenutelné momenty, které k formátu SuperStar neodmyslitelně patří.
Formát SuperStar vychází z celosvětově úspěšné značky Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje ji společnost Fremantle. Od svého vzniku byly adaptace tohoto formátu vysílány ve více než 50 zemích světa, včetně USA (American Idol), Velké Británie (Pop Idol), Německa (Deutschland sucht den SuperStar) nebo Austrálie (Australian Idol). Česko-slovenská verze patří mezi nejúspěšnější regionální adaptace a dlouhodobě se těší vysoké popularitě u diváků.
zdroj: Nova