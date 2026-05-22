Dyk a Ryška v novém seriálu Inspekce již na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
On se nechal zavřít do klece MMA, ona musela bojovat sama se sebou při tréninku střelby a oba si dali školení zásahovky i nalejvárnu u Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vojtěch Dyk a Kristýna Ryška přípravu na role detektivů v novém seriálu Inspekce nepodcenili. První z osmi dílů Inspekce nabídne prima+ už dnes, 22. května.
Nový krimiseriál Inspekce dbá na maximální autenticitu, a tak tvůrci herce nešetřili. Místo pohodového seznamování s rolí přišel výcvik se zbraněmi, školení policejních razií a několik hodin strávených přímo s lidmi z Generální inspekce bezpečnostních sborů.
„
Měli jsme celkem dlouhou schůzku se šéfem GIBS a dostali jsme spoustu cenných rad. Strávili jsme na Generální inspekci asi čtyři hodiny intenzivního poslouchání s režisérem Davidem Laňkou a s kolegyní Kristýnkou Ryškou,“ popsal Vojtěch Dyk. Konzultace se zaměřovaly nejen na fungování samotné inspekce, ale i na detaily policejní práce.
Herci se učili například správně zacházet se zbraní nebo pohyb při zásahu. „
Učili jsme se, jak držet zbraň, jak vstupovat do místnosti při zásahu, jak vůbec probíhají zátahy,“ vyjmenoval Dyk. Přestože podle něj není práce GIBS tolik akční jako spíš vyšetřovací, fyzická příprava byla důležitou součástí natáčení.
Kvůli jedné z akčních scén absolvoval herec také trénink MMA. „
Měl jsem trénink MMA, protože tam mám boxerskou scénu. Mimo to chodím už dva roky cvičit s trenérem. Začalo mě to bavit,“ říká Dyk, který si většinu fyzicky náročných scén rád natáčí sám. „
Rád dělám co nejvíc věcí sám, bez dubla. Visení ve třiceti metrech, skákání do krabic, to mě baví. Jsem takový Belmondo chudých,“ dodává s nadsázkou.
Strach ze zbraní
Také Kristýna Ryška musela kvůli roli zkušené vyšetřovatelky Dany Majerové projít speciální přípravou. „
Musela jsem se seznámit se zbraní, a především s pohybem se zbraní. Má to svoje zákonitosti a ty je třeba dodržovat,“ popisuje herečka. Absolvovala i soukromý střelecký výcvik s krátkou zbraní. „
Měla jsem soukromý výcvik s krátkou zbraní, ale dlouhou jsem odmítla. Nebylo to k natáčení nutné a já jsem měla pocit, že mi to urve rameno,“ přiznává s úsměvem.
Právě práce se zbraní byla pro oba herce novou zkušeností. „
Zbraně nemám moc rád. Když jsme měli trénink na střelnici, měl jsem tam zvláštní pocity. Byl tam respekt ke zbrani,“ vzpomíná na trénink Vojtěch, který před natáčením Inspekce nikdy s pistolí netočil. „
Nikdy jsem nehrál žádného vyšetřovatele, vždy jsem byl spíš na druhé straně. Lákalo mě si to vyzkoušet. Chtěl jsem mít konečně pistoli v ruce, nikdy předtím jsem s pistolí netočil. Doufám, že ji alespoň správně držím, jak mě to učili,“ říká herec.
Ryška zároveň upozorňuje, že české podmínky hercům často neumožňují tak dlouhou přípravu, jakou znají zahraniční produkce. „
Velmi ráda bych zažila natáčení na úrovni Hollywoodu, kde se herec připravuje na roli celý rok. To je u nás utopie,“ říká otevřeně. Oba ale shodně přiznávají, že právě autentické prostředí a možnost nahlédnout do fungování GIBS byly jedním z důvodů, proč je projekt zaujal. A jak naznačuje Dyk, seriál by mohl překvapit i diváky, kteří běžně kriminálky nevyhledávají. „
Tady nebude ta půlhodinka na kafe. Je dobré u toho zůstat,“ slibuje.
zdroj: FTV Prima