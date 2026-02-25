Quantcast
Středa, 25. února 2026

Nový cestopis Dve tváre sveta na JOJ play

Zapomeňte na turistické pohlednice - Martin Navrátil jede tam, kam se běžný turista nedostane. Nový cestopis "Dve tváre sveta" nabízí autentický road trip bez filtrů a mimo hlavní trasy.

První dvě epizody z Indie a Brazílie jsou již nyní dostupné exkluzivně na streamovací platformě JOJ play.

"Dve tváre sveta" jsou vizuálně atraktivním a osobním dokumentárním road tripem s důrazem na příběh, atmosféru a originální pohled autora.

Cílem je ukázat divákům známá i méně známá místa světa přes kontrasty země, lidi, příběhy, nečekané souvislosti a zajímavosti - mimo klasické turistické trasy.

Diváci se mohou těšit i na další pokračování. Třetí epizoda bude zařazena na JOJ play v pátek 6. března a zavede je do Nepálu. Po týdnu budou postupně přibývat další části - Nepál 2, Mongolsko či Uganda - které rozšíří cestovatelskou výpravu o další autentické příběhy a kontrasty světa mimo hlavní trasy.

Martin Navrátil (1980) je slovenský cestovatel, polárník a historik, který procestoval 187 zemí světa. Má za sebou výpravy do Demokratické republiky Kongo, na nejvýchodnější bod Somálska, kompletní přechod hedvábnou cestou či zimní expedici na Čukotku za místními kmeny. Na přelomu let 2022/2023 se stal prvním Slovákem, který ušel od pobřeží Antarktidy až na Jižní pól - po 47 dnech a 1047 kilometrech v extrémních podmínkách.

