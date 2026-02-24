Quantcast
CANAL+ odvysílá přenos udílení cen César v Česku a na Slovensku

DNES!

CANAL+, spoluproducent a jediný vysílatel slavnostního ceremoniálu udílení cen César, zprostředkuje tuto událost divákům v Polsku. V rámci portfolia CANAL+ bude prestižní francouzský filmový ceremoniál vysílán na stanicích CANAL+ Premium a FilmBox Premium.

Přenos cen César bude navíc vůbec poprvé dostupný také v České republice, na Slovensku a v Nizozemsku, kde jej diváci budou moci sledovat na kanálech značky FilmBox. Všechny přenosy budou k dispozici se simultánním překladem.

Slavnostní ceremoniál udílení cen César patří mezi nejvýznamnější události evropské kinematografie. Každý rok se zde oceňují tvůrci francouzského filmu v různých kategoriích. Patří mezi ně César za nejlepší film, nejlepší režii a nejlepší zahraniční film. Letošní udílení se uskuteční 26. února v Olympii. Exkluzivní přenos, který začne v 20:30, zajistí kanály vlastněné společností CANAL+, která francouzskou kinematografii podporuje již řadu let.

V Polsku bude ceremoniál vysílán živě na stanicích CANAL+ Premium a FilmBox Premium, které jsou známé vysíláním toho nejlepšího ze světa kinematografie. V České republice a na Slovensku bude přenos dostupný rovněž na FilmBox Premium, zatímco v Nizozemsku jej diváci uvidí na kanálu FilmBox, který nabízí širokou nabídku filmů od nadčasových klasik až po hollywoodské hity.

Udílení cen César, které probíhá ve francouzštině, bude přizpůsobeno jednotlivým trhům. Přenos bude doprovázen simultánním překladem, aby si každý divák mohl naplno vychutnat atmosféru této výjimečné události.

51. ročník ceremoniálu cen César bude moderovat herec Benjamin Lavernhe a předsedkyní večera bude Camille Cottin. Během této události obdrží hollywoodská hvězda Jim Carrey Čestný César za celoživotní umělecké zásluhy.

V České republice a na Slovensku bude kromě samotného ceremoniálu možné sledovat na kanálu FilmBox Premium i vybrané francouzské filmy v rámci speciálního odpoledne věnovaného francouzské kinematografii. Diváci se mohou těšit například na „Vyhlášení války“ (26. února v 17:15) a „Můj nejlepší přítel“ (26. února v 18:55).

zdroj: CANAL+

