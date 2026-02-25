Seriál The Madison od 27. března na SkyShowtime

Seriál The Madison od 27. března na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál The Madison, s Michelle Pfeiffer a Kurtem Russellem v hlavních rolích, bude od 27. března exkluzivně v Česku dostupný na streamovací platformě SkyShowtime.
Seriál The Madison je hluboký milostný příběh, který vypráví velmi osobní rodinné drama o odolnosti a proměně od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®. V hlavních rolích se představí Michelle Pfeiffer, nominovaná na Oscara, a Kurt Russell, nominovaný na Zlatý glóbus®. První dvě epizody této dechberoucí série budou mít premiéru 27. března exkluzivně na SkyShowtime, další epizody budou následovat každý týden.
The Madison je dosud nejintimnějším Sheridanovým dílem, které se odehrává ve dvou odlišných světech, v krásné krajině Montany a živé atmosféře Manhattanu, zatímco zkoumá pouta, která spojují rodiny.
Šestidílná první řada seriálu The Madison představuje rodinu Clyburnových a je upřímným pohledem na smutek a mezilidské vztahy v životě newyorské rodiny žijící v údolí řeky Madison v centrální Montaně.
Kromě Pfeifferové a Russella se v seriálu objeví také Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923), Matthew Fox (Lost) a Will Arnett (Is This Thing On?).
Výkonnými producenty seriálu The Madison jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell a Keith Cox. Voros režíruje všech šest epizod první řady.
Seriál produkují Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions a distribuuje jej Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime