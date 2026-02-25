Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 25. února 2026, svátek má Liliana

Seriál The Madison od 27. března na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

Seriál The Madison, s Michelle Pfeiffer a Kurtem Russellem v hlavních rolích, bude od 27. března exkluzivně v Česku dostupný na streamovací platformě SkyShowtime.

Seriál The Madison je hluboký milostný příběh, který vypráví velmi osobní rodinné drama o odolnosti a proměně od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®. V hlavních rolích se představí Michelle Pfeiffer, nominovaná na Oscara, a Kurt Russell, nominovaný na Zlatý glóbus®. První dvě epizody této dechberoucí série budou mít premiéru 27. března exkluzivně na SkyShowtime, další epizody budou následovat každý týden.

Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

The Madison je dosud nejintimnějším Sheridanovým dílem, které se odehrává ve dvou odlišných světech, v krásné krajině Montany a živé atmosféře Manhattanu, zatímco zkoumá pouta, která spojují rodiny.

Šestidílná první řada seriálu The Madison představuje rodinu Clyburnových a je upřímným pohledem na smutek a mezilidské vztahy v životě newyorské rodiny žijící v údolí řeky Madison v centrální Montaně.

Kromě Pfeifferové a Russella se v seriálu objeví také Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923), Matthew Fox (Lost) a Will Arnett (Is This Thing On?).

Výkonnými producenty seriálu The Madison jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell a Keith Cox. Voros režíruje všech šest epizod první řady.

Seriál produkují Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions a distribuuje jej Paramount Global Content Distribution.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Nominace na výroční ceny Český lev
20:15 Vyprávěj
21:05 Pustina (8/8)
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (8/10)
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (2/12)
21:30 Raději žít, než být hrdinou?
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XVIII
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (2)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (17)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (86)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (1)
21:25 Lajna (1,2)
22:25 Lovec a borec
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Montaubane
22:05 Vražedné svetlá: Smrť na Faerských ostrovoch
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:05 Utajený šéf II.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Den na zkoušku
22:10 Kdybych měl křídla
00:00 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook