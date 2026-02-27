Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 27. února 2026, svátek má Alexandr

Premiéra filmu Papežův vymítač na Nova Cinema

DNES! | redakce | tisk | názory

Nova Cinema uvede 2. března ve 22:05 premiéru filmu Papežův vymítač. Jde o horor s nadpřirozenými prvky, který diváky zavádí do temných zákoutí víry, posedlosti a tajemství Vatikánu. Snímek je inspirován skutečnými zápisky otce Gabriela Amortha, jenž působil jako hlavní exorcista Vatikánu.

Sleduje jeho snahu vyšetřit posedlost mladého chlapce a postupně odhaluje dlouho skryté spiknutí uvnitř církve. Film, který režíroval Julius Avery, kombinuje prvky klasického hororu s příběhem skutečné historické postavy.

V hlavní roli otce Gabriela Amortha se představuje charismatický Russell Crowe. V českém znění mu hlas propůjčil Jiří Schwarz. Významnou ženskou postavou je Julia Vasquez, již ztvárnila Alex Essoe, přičemž její český dabing namluvila Lucie Štěpánková.

Natáčení probíhalo na několika impozantních lokacích, především v Irsku, například v Dublinu a Limericku, včetně kampusu Trinity College, ale také v samotném Římě. Tyto lokace dodávají snímku autentickou atmosféru historických míst a zároveň výrazně kontrastují s klaustrofobickými interiéry scén démonických posedlostí.

Zajímavosti z natáčení:

• Film je volně založen na skutečných knihách samotného Gabriela Amortha, jehož příběh je pro fanoušky hororového žánru i pro diváky hledající propojení fikce s reálnou historií výrazným lákadlem.
• Během natáčení se objevily i odlehčené momenty - například Croweův italský přízvuk ve filmu vyvolal u části fanoušků úsměv a tvůrce vedl k citlivé práci s touto hereckou polohou, aby působila věrohodně a zároveň dodávala postavě lidský rozměr.
• Některé scény se natáčely v historických prostorách Carton House nedaleko Dublinu, které poskytly autentické prostředí pro klášterní sekvence.
• Postava otce Amortha znamenala pro Russella Crowea jeho první výraznou roli v hororovém žánru po letech, kdy byl znám především z dramatických a akčních filmů.
• Film celosvětově utržil více než 77 milionů dolarů, což vedlo k potvrzení pokračování The Pope's Exorcist 2.
• Během natáčení byl Russell Crowe opakovaně spatřen při přesunech po kampusu Trinity College na kole, což dodalo produkci lehce humorný a civilní rozměr.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Sbohem, příteli
22:00 Prometheus
00:00 Táta nebo milenec?
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock (1)
20:55 Sex O´Clock (2)
21:45 Labyrint: Útěk
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Taková malá bestie
22:10 Osudová přítažlivost
00:45 Profesionálové (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (4, 5)
22:00 Justýna (6)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Táto krajina nie je pre starých
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Čas na svadbu
23:55 Partička
00:45 Horná Dolná IX. (2)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Případ mrtvých spolužáků
22:10 Medicopter 117 (30)
23:10 Medicopter 117 (31)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook