Premiéra filmu Papežův vymítač na Nova Cinema
Nova Cinema uvede 2. března ve 22:05 premiéru filmu Papežův vymítač. Jde o horor s nadpřirozenými prvky, který diváky zavádí do temných zákoutí víry, posedlosti a tajemství Vatikánu. Snímek je inspirován skutečnými zápisky otce Gabriela Amortha, jenž působil jako hlavní exorcista Vatikánu.
Sleduje jeho snahu vyšetřit posedlost mladého chlapce a postupně odhaluje dlouho skryté spiknutí uvnitř církve. Film, který režíroval Julius Avery, kombinuje prvky klasického hororu s příběhem skutečné historické postavy.
V hlavní roli otce Gabriela Amortha se představuje charismatický Russell Crowe. V českém znění mu hlas propůjčil Jiří Schwarz. Významnou ženskou postavou je Julia Vasquez, již ztvárnila Alex Essoe, přičemž její český dabing namluvila Lucie Štěpánková.
Natáčení probíhalo na několika impozantních lokacích, především v Irsku, například v Dublinu a Limericku, včetně kampusu Trinity College, ale také v samotném Římě. Tyto lokace dodávají snímku autentickou atmosféru historických míst a zároveň výrazně kontrastují s klaustrofobickými interiéry scén démonických posedlostí.
Zajímavosti z natáčení:
• Film je volně založen na skutečných knihách samotného Gabriela Amortha, jehož příběh je pro fanoušky hororového žánru i pro diváky hledající propojení fikce s reálnou historií výrazným lákadlem.
• Během natáčení se objevily i odlehčené momenty - například Croweův italský přízvuk ve filmu vyvolal u části fanoušků úsměv a tvůrce vedl k citlivé práci s touto hereckou polohou, aby působila věrohodně a zároveň dodávala postavě lidský rozměr.
• Některé scény se natáčely v historických prostorách Carton House nedaleko Dublinu, které poskytly autentické prostředí pro klášterní sekvence.
• Postava otce Amortha znamenala pro Russella Crowea jeho první výraznou roli v hororovém žánru po letech, kdy byl znám především z dramatických a akčních filmů.
• Film celosvětově utržil více než 77 milionů dolarů, což vedlo k potvrzení pokračování The Pope's Exorcist 2.
• Během natáčení byl Russell Crowe opakovaně spatřen při přesunech po kampusu Trinity College na kole, což dodalo produkci lehce humorný a civilní rozměr.
zdroj: Nova