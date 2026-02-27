Pořad 13. komnata se vrací ve výroční sérii s novým logem a znělkou

Pořad 13. komnata se vrací ve výroční sérii s novým logem a znělkouDNES! | redakce | tisk | názory
Dvacet let, 632 osobních osudů a myšlenka, která se nemění: léčit příběhem. Dokumentární cyklus České televize 13. komnata vstupuje do výroční sezony a znovu připomíná, že i u známých tváří existují témata, o nichž se nemluví snadno, a přesto mají sílu pomáhat druhým.
Nová série, která nabídne návraty do 13. komnaty slavných osobností, startuje v úterý 4. března ve 21:05 na ČT1 a v iVysílání. Výročí doprovází také osvěžení vizuální podoby pořadu včetně nového loga a upravené znělky.
„
Ambicí 13. komnaty bylo ukázat lidem, že hovořit o tom, co je trápí, není slabostí - naopak tím můžou pomoct sobě i druhým. Když jsme s pořadem začínali, mělo jít jen o třináct dílů. Po odvysílání prvních epizod, které vidělo v průměru 1,18 milionu diváků, nám došlo, že by byla škoda ten formát uzavřít,“ říká autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová a dodává: „
13. komnata nestojí na senzaci, ale na důvěře a respektu k člověku, který se rozhodne svůj příběh otevřít. O to více nás pak motivuje když nám diváci píší, že pro ně některé příběhy byly vzpruhou a pozitivní inspirací nebo, že je používají některé léčebny v rámci skupinových psychoterapií.“
Výroční série se vrací k lidem, kteří už svou komnatu jednou otevřeli, a sleduje, co přinesl čas. Návraty do 13. komnaty ukazují, že život nemá jednoduché tečky: některé rány se hojí, jiné se vracejí v nové podobě a člověk někdy zpětně zjistí, že měl věci „zpracované“ jen zdánlivě. Právě tím začíná i první epizoda výroční řady 13. komnata Olgy Studničkové Šípkové. Mistryně světa v aerobiku se po letech vrací k tématu, které už nejde obejít: vypráví o krvácení do mozku, po němž musela bojovat o život, a o rozhodnutí k restartu.
Prvním příběhem nové série provází Petra Křížková, režie se ujala Markéta Oddfish Nešlehová, která se 13. komnatou spolupracuje pravidelně: „
Dvacet je za hranici veškeré dokumentaristické představivosti. Komnata je pro mě prestiž, kontinuita, jednoznačnost, jedinečnost, jasné vedení. Jen proto mohla projít turbulentními dobami proměn diváckých generací i televizních lídrů, fungovat i po vzniku úplně nové divácké kultury i nových televizních formátů a nepřežít se,“ dodává k výročí režisérka.
Na úvodní díl naváže 13. komnata Jaroslava Svěceného, kterou odvysílá ČT1 ve středu 11. března. Houslový virtuóz se vrací k okamžiku, kdy se znovu ocitl na hraně fyzických sil - tentokrát musel podstoupit neodkladnou operaci srdce. Ve výroční sérii se objeví i fotograf Robert Vano, operní pěvkyně Dagmar Pecková, herečka Chantal Poullain, zpěvačka Heidi Janků a mnozí další. Dohromady přinese tato sezóna sedmnáct nových dílů.
Nová dekáda s novým logem a znělkou
Dvacetileté výročí se stalo impulzem k citlivému osvěžení vizuálu i znělky pořadu. „Cílem nebyla radikální změna. Při zpracování jsme vycházeli z toho, co je pro 13. komnatu celých dvacet let typické - klíč, hlava, zámek, tedy symboly odemykání - a dali jim současnější podobu. Podobně jsme přistoupili i k hudební složce znělky, melodie zůstává stejná, jen zvuk je modernější, současný,“ říká ředitelka marketingu České televize Štěpánka Sunková.
