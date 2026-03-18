Středa, 18. března 2026, svátek má Eduard

Premiéra filmu To jsem já, Margaret na Nova Cinema

Nova Cinema uvede 25. dubna v 15:55 premiéru filmu To jsem já, Margaret (Are You There God? It's Me, Margaret) z roku 2023, citlivé adaptace stejnojmenného bestselleru spisovatelky Judy Blume.

Režisérka a scenáristka Kelly Fremon Craig přenesla na plátno příběh jedenáctileté Margaret Simonové, která se s rodinou stěhuje z rušného New Yorku na klidné předměstí v New Jersey. V novém prostředí ji čeká nejen nová škola a první přátelství, ale také období plné otázek, nejistot a očekávání spojených s dospíváním.

Hlavní roli Margaret ztvárnila Abby Ryder Fortson, její maminku Barbaru hraje Rachel McAdams a babičku Sylvii oscarová herečka Kathy Bates. Ve filmu se dále objevují Elle Graham jako spolužačka Nancy a Benny Safdie jako Margaretin otec Herb. Příběh sleduje období, kdy se Margaret snaží zapadnout mezi nové spolužačky, sdílí s nimi první nejistoty i očekávání spojená s dospíváním a zároveň se v tichých chvílích obrací k Bohu, kterému svěřuje své myšlenky a obavy. Film s jemným humorem a velkou dávkou empatie zachycuje univerzální momenty dospívání - od hledání vlastního místa mezi vrstevníky až po otázky identity, víry a rodinných vztahů.

Významnou roli v příběhu hraje i Margaretina matka Barbara, která se kdysi kvůli lásce vzdala své víry. Film tak kromě dívčího dospívání nabízí také citlivý pohled na vztah mezi matkou a dcerou a na generace žen, které se snaží porozumět samy sobě i jedna druhé.

Snímek vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který patří mezi nejznámější knihy o dospívání. Autorka dlouhá léta odmítala nabídky na jeho zfilmování, protože chtěla mít jistotu, že případná adaptace zachová citlivost a autenticitu předlohy. Nakonec souhlasila s projektem producenta Jamese L. Brookse a režisérky Kelly Fremon Craig a na filmu se podílela také jako producentka.

Natáčení probíhalo na jaře roku 2021 především ve městě Charlotte v americkém státě Severní Karolína, další scény vznikaly také v nedalekém Concordu. Tvůrci zde vytvořili prostředí připomínající typická americká předměstí 70. let, v nichž se příběh odehrává. Atmosféru filmu doprovází hudba skladatele Hanse Zimmera, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější hudební doprovod odpovídající citlivému tónu celého příběhu.

V českém znění propůjčila hlas Margaret Simonové Barbora Mašlová, její maminku Barbaru dabuje Andrea Elsnerová a babičku Sylvii namluvila Radka Stupková. Postavu Nancy Wheelerové mluví Olivie Rafajová a Margaretina otce Herba dabuje Oldřich Hajlich.

Zajímavosti z natáčení a zákulisí:

• Film vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který se stal jednou z nejznámějších knih o dospívání.
• Autorka Judy Blume více než čtyřicet let odmítala nabídky na filmovou adaptaci, než souhlasila s projektem režisérky Kelly Fremon Craig.
• Natáčení začalo 1. dubna 2021 a probíhalo především ve městě Charlotte v Severní Karolíně.
• Tvůrci se snažili vytvořit autentickou atmosféru amerických předměstí 70. let, kde se odehrává děj knihy i filmu.
• Hudbu k filmu složil světoznámý skladatel Hans Zimmer, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější styl než u svých velkých hollywoodských projektů.

zdroj: Nova

Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Heidi Janků
21:35 Zátopek
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (5/12)
21:30 Na ulici v závislosti
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (3)
22:05 Survivor Česko & Slovensko V (11)
23:25 Kriminálka Vegas (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (89)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (4)
21:25 Lajna (7,8)
22:25 Dnes já, zítra ty!
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Meaux
22:05 Vysnívaný život iných
23:46 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Geniálne rastliny (1/2)
21:00 Nečakané tragédie
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (3)
20:50 Klapzubova jedenáctka (4)
21:25 Vezmeš si mě?

