Legenda jménem Lamborghini na Nova Cinema 21. června

16.06.2025 13:30

DNES!

Nova Cinema uvede 21. června v 18 hod premiéru filmu Legenda jménem Lamborghini přináší na filmové plátno příběh muže, jehož jméno se stalo synonymem pro luxusní sportovní vozy.

Životopisné drama sleduje osudy Ferruccia Lamborghiniho - vizionáře, podnikatele a rebela, který se z obyčejného výrobce traktorů stal zakladatelem jedné z nejikoničtějších značek automobilové historie.

Ferruccio Lamborghini vyrůstal v poklidném prostředí italského venkova, kde po druhé světové válce začal podnikat s výrobou zemědělské techniky. Díky vynalézavosti a obchodnímu talentu vybudoval úspěšnou firmu na traktory, která mu otevřela cestu do vyšších podnikatelských kruhů - a také do světa luxusních aut, která sám vášnivě miloval. Zásadní zlom nastal ve chvíli, kdy Lamborghini veřejně kritizoval vozy Enza Ferrariho. Podle legendy si stěžoval na nekvalitní spojku, na což mu Enzo Ferrari údajně arogantně odvětil, že traktorista nemá co mluvit do sportovních aut. Lamborghiniho to natolik rozlítilo, že se rozhodl postavit Ferrariho vlastními silami - a tak vznikl první Lamborghini 350 GT.

Snímek režírovaný Robertem Morescem vychází z knihy Ferruccio Lamborghini: La Storia Ufficiale, kterou napsal jeho syn Tonino Lamborghini. Film mapuje klíčové okamžiky Lamborghiniho života - od raných podnikatelských kroků až po souboj s Enzem Ferrarim. Důraz je kladen především na Lamborghiniho posedlost dokonalostí, touhu tvořit a odvahu měnit zavedený řád.

V titulní roli se představuje Frank Grillo, zatímco jeho mladší verzi ztvárnil Romano Reggiani. Významnou roli má také Gabriel Byrne jako Enzo Ferrari, který zde vystupuje jako Lamborghiniho profesní protivník i katalyzátor jeho ambicí. Herecké obsazení doplňuje Oscarová herečka Mira Sorvino v roli Lamborghiniho manželky Annity.

Zajímavosti z natáčení

• Původně měl Ferruccia Lamborghiniho hrát Antonio Banderas a Enza Ferrariho Alec Baldwin. Kvůli změnám v produkci však byli oba nahrazeni.

• Film se natáčel převážně v Itálii, včetně autentických lokalit spojených s Lamborghiniho životem, jako je Modena a Bologna.

• Přestože děj filmu se odehrává převážně v 50. a 60. letech, ve scéně závodu se objevují modely aut z 80. let - konkrétně Lamborghini Countach z roku 1985 a Ferrari Mondial z roku 1982. Tento historický anachronismus byl předmětem kritiky, přesto mu tvůrci dali přednost kvůli vizuální atraktivitě scén.

zdroj: Nova