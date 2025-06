ČT chystá seriál Místo zločinu Zlín

15.06.2025 14:38

DNES!

Po Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích se oblíbená série Místo zločinu přesouvá do Zlínského kraje. Ve dvanácti dílech bude jednotlivé případy vyšetřovat policejní tým složený z Andrey Mohylové, Radka Holuba, Daniela Krejčíka a Igora Bareše posílený o divákům známou postavu z Českých Budějovic - Jitku Schneiderovou.

Osm z dílů režíruje Jiří Chlumský, dva Jan Hřebejk a dva Martin Kopp, seriál bude vysílat ČT1 od ledna 2026.

„ Celý projekt je koncipován jako epizodický kriminální seriál. Zlínský kraj byl logickou volbou pro pokračování - již čtvrtou řadu - tohoto divácky úspěšného cyklu. Po malebných scenériích krajiny jižních Čech ukážeme divákovi o něco drsnější prostředí Beskyd a Bílých Karpat doplněné o unikátní místa spojená s baťovskou architekturou rozmanitého Zlína. Region je rovněž spojen s mnoha velkými polistopadovými kriminálními kauzami, jako jsou třeba lehké topné oleje. Ty se staly námětem pro průběžnou linku spojenou s divokou minulostí devadesátých let, která se vine celou zbrusu novou řadou. V tuto chvíli máme za sebou 80 natáčecích dní a za poslední tři týdny jsme v různých lokacích zažili sněhovou vánici i vydatné letní bouřky. Divák tak nebude ochuzen ani o působivou proměnlivou atmosféru ,“ říká autor námětu a producent Martin Froyda.

▲ Místo zločinu Zlín (foto: Česká televize)

Šéf mordparty major Josef Ptáčník (Radek Holub) je známý oblíbenou hláškou: „ Všechen velký organizovaný zločin devadesátých let má své kořeny ve Zlíně .“ V úvodních dílech se dozvídá, že byl z vězení propuštěn nájemný vrah Malovický, kterého Josef zatkl a usvědčil. V divokých devadesátkách, kdy se daly vydělat miliardy na lehkých topných olejích, vyhodil Malovický do vzduchu auto s podnikatelem Kabátem. Podle legendy připravil bývalý policista Kabát nelegální struktury kolem LTO o 200 milionů korun a někde je ukryl. Kam, to si zřejmě odnesl do hrobu, protože se ani po těch letech nikdy nenašly. S propuštěním tohoto vraha se začíná roztáčet spirála podivných událostí a honba za ztracenými penězi. V úvodním díle přichází do rodného Zlína i bývalá státní zástupkyně z Českých Budějovic Lucie Veselá (Jitka Schneiderová), která pracovala jako mladá policistka s Josefem Ptáčníkem právě na této kauze. Jejich počáteční nevraživost dává tušení, že pozadí tehdejších událostí bylo dramatické.

Mladou generaci kriminálního týmu tvoří dvojice Marta Benešová (Andrea Mohylová) a Vojta Černý (Daniel Krejčík). I jejich postavy jsou částečně spojeny s průběžnou linkou a výrazně oživí tuto řadu svým sympatickým a zkušeným hereckým projevem. Jako šéf celé zlínské kriminálky se představí Igor Bareš v postavě plukovníka Vladimíra Terče, který je nerad rušen ze svého klidu, a to zejména když nějaký případ rozvíří veřejné či politické mínění.

„ Stejně jako v předchozích řadách je snahou filmařů představit ikonická místa spojená s celým regionem. Krimipříběhy proto zahrnou kromě krajské metropole také Valašsko, Slovácko, Bílé Karpaty, Luhačovice a vinařský region u Polešovic. Případy se tedy budou odehrávat v celém zlínském regionu se středobodem kriminální práce v krajském městě Zlín. Kameramanovi Asenu Šopovovi se daří velice dobře zachytit atmosféru a genia loci celého kraje ,“ přibližuje kreativní producent ČT Jan Lekeš s tím, že Místo zločinu Zlín je výhradně regionální kriminálkou. Některé díly jsou volně inspirovány skutečnými případy.

▲ Místo zločinu Zlín (foto: Česká televize)

Seriál Místo zločinu Zlín je spolufinancován Zlínským krajem a vzniká s finanční podporou statutárního města Zlína. Natáčení v produkci společnosti Arthur Krensky Films začalo loni v listopadu a potrvá do začátku letošního července. Pro děj přímo v kraji je vyčleněno 65 z celkových 96 natáčecích dnů. Svým rozsahem a rozpočtem se jedná o největší audiovizuální výrobu v regionu za poslední dekádu.

„ Spolupráce se Zlínským krajem, který projektu poskytl výraznou podporu, je pro naši výrobu skutečně přínosná a důležitá. V naší produkci pracuje i mnoho lidí, kteří prošli Univerzitou Tomáše Bati a mají na tento region hezké vzpomínky a rádi se na místa svých studií vracejí. Velice potřebnou se pro nás stala i spolupráce s jednotlivými městy, policií, ale i běžnými občany kraje. Všude se nám dostalo hezkého a vřelého přijetí ,“ popisuje vedoucí výroby projektu Jindřich Kavina, rovněž absolvent místní univerzity.

Divácky úspěšný kriminální seriál se dosud natáčel v Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích. Zlínská série vzniká pod vedením trojice režisérů Jiří Chlumský, Martin Kopp a Jan Hřebejk. Autory scénářů jsou Martin Bezouška, Tomáš Koňařík, Tomáš Chvála a spisovatel Zdeněk Zapletal, který ve městě vyrůstal a několik let žil.

Předchozí úspěšné série - Místo zločinu Plzeň, Místo zločinu Ostrava a Místo zločinu České Budějovice - sledovalo v průměru přes 1,3 milionu diváků starších patnácti let.

zdroj: ČT