StarDance Tour 2025: ČT vyráží za diváky do šesti měst

17.06.2025 14:52

Populární televizní show StarDance letos poprvé opustí televizní obrazovky a zamíří přímo za diváky. StarDance Tour 2025 je unikátní projekt České televize, který přenese slavnostní atmosféru soutěže do velkých hokejových arén v šesti městech po celé republice. Na obrazovky se pak vrátí v silvestrovském speciálu ČT1.

„ Celosvětový taneční fenomén britské veřejnoprávní BBC se na obrazovkách České televize objevil poprvé v roce 2006 pod názvem StarDance. Během třinácti ročníků se na jejím tanečním parketu objevila více než stovka známých osobností a stejný počet profesionálních tanečníků. Televizní formát si získává rok od roku větší počet diváků, a právě pro skalní fanoušky přicházíme s projektem Tour, během které se na šesti zastávkách po celé České republice publiku představí vždy osm soutěžních párů. Scénu show jsme upravili tak, aby měli diváci velkolepější zážitek, a díky speciální televizní technice uvidí vše, co by jim nemělo uniknout ,“ říká k projektu kreativní producentka Lucie Kapounová.

▲ StarDance Tour 2025. Na snímku Tereza Kostková a Marek Eben (foto: Zuzana Panská, Česká televize)

Na každé zastávce se publiku představí osm soutěžních párů složených ze známých osobností a profesionálních tanečníků, kteří se již pořadem StarDance doslova protančili. Mezi nimi jsou vítězové StarDance Jiří Dvořák (2018), Jan Cina (2021), Darija Pavlovičová (2023), Oskar Hes (2024), dále nezapomenutelní Tatiana Dyková (2007), Leoš Mareš (2015), Iva Kubelková (2023), Josef Maršálek (2023) a Chili Ta (2024). Taneční partneři a profesionálové, kteří se na StarDance Tour představí, jsou: Kateřina Bartuněk Hrstková, Adriana Mašková, Lenka Nora Návorková, Zuzana Dvořáková Šťastná, Martin Prágr, Dominik Vodička, Petr Čadek a Jakub Mazůch.

Kromě očekávaných tanečních výkonů se můžeme těšit na diváky oblíbený moderátorský pár Terezu Kostkovou a Marka Ebena. Profesionální hodnocení bude v rukou ostřílených porotců Tatiany Drexler, Richarda Genzera a Jana Tománka, nebo debutujícího Marka Zelinky. Hudební doprovod zajistí Moondance Orchestra Martina Kumžáka, jehož pěvecké hvězdy doplní hostující Monika Absolonová, Tros Discotequos (Vojta Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián) a Mirai Navrátil.

„ Každá řada StarDance má nějakou chemii, ale ještě nikdy jsme nesmíchali ty chemie dohromady. Letos to bude poprvé a jsem na to opravdu hodně zvědavý ,“ prozrazuje Marek Eben, kterého doplňuje Tereza Kostková: „ Tady budou všichni ti lidé s námi, nikoliv před obrazovkou. To pověstné tady a teď ten známý koncept trochu změní. A na to se já jako zarputilý divadelník a milovnice živých přenosů těším. Pro mě je to ideální kombinace .“

Show zamíří jako první do Karlových Varů (27. 9.), poté se přesune do Ostravy (4. 10.), následovat bude Brno (11. 10.), Liberec (18. 10.) a Pardubice (25. 10.). Finále StarDance Tour pak bude hostit pražská O2 arena (4. 11.), kde se zároveň uskuteční natáčení silvestrovského speciálu České televize. Pro velký zájem diváků přidala produkce do každého z měst, kromě Prahy, ještě odpolední představení.

zdroj: ČT