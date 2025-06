Arianespace vynese satelity CO3D a MicroCarb

17.06.2025 13:09

DNES!

Společnost Arianespace za pomocí nosné rakety Vega C vynese do vesmíru satelity CO3D společnosti Airbus Defense and Space a také družici MicroCarb CNES.

Mise CO3D je konstelace (Constellation Optique en 3D) složená ze čtyř malých satelitů, které jsou navrženy tak, aby mapovaly zeměkouli ve 3D z nízké oběžné dráhy Země a bude sloužit veřejnému a soukromému sektoru.

Mise MicroCarb je navržena tak, aby mapovala zdroje a propady oxidu uhličitého (CO2), nejdůležitějšího skleníkového plynu, v celosvětovém měřítku. Disperzní spektrometr družice bude měřit atmosférickou koncentraci CO2 globálně s vysokým stupněm přesnosti.

Start nosné rakety Vega C se satelity je předběžně naplánován na 25. července 2025 ve 23:03 hodin místního času (04:03 hodiny SELČ, 26. července 2025). Tato mise pojmenovaná VV27 bude provedena za pomocí rakety Vega C, provozované Arianespace, a vypuštěná z evropského kosmodromu ve francouzské Guyaně.

Hlavní pasažér, čtyři satelity tvořící konstelaci CO3D, stejně jako další pasažér, MicroCarb, budou umístěny na sluneční synchronní dráhy. Předpokládaná celková doba trvání mise (od vzletu po separaci všech satelitů) je 1 hodina a 41 minut.