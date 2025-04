Vega C vynesla satelit Biomass

29.04.2025 16:26

V úterý 29. dubna 2025 v 6:15 hodin místního času (11:15 hodin SELČ) společnost Arianespace úspěšně vypustila z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně družici Biomass Evropské kosmické agentury (ESA).

Mise s označením VV26 vynesla pasažéra na palubě nosné rakety Vega C na sluneční synchronní oběžnou dráhu ve výšce přibližně 666 km. K separaci kosmického aparátu došlo 57 minut po startu.

Po startu z evropského kosmodromu byla nosná raketa Vega C poháněna prvními třemi stupni po dobu něco málo přes sedm minut. Poté se dvakrát zapálil 4. stupeň AVUM+, než byl na cílovou oběžnou dráhu vypuštěn satelit Biomass, což znamenalo úspěšný start. Přibližně 14 minut po separaci ESA úspěšně získala signály ze satelitu.

Družice Biomass nese první radar se syntetickou aperturou v pásmu P, který pozoruje Zemi z vesmíru. Díky své dlouhé vlnové délce, kolem 70 cm, může radarový signál proniknout až do lesního porostu. To mu umožňuje shromažďovat informace o výšce a struktuře různých typů lesů a měřit množství uhlíku uloženého ve světových lesích a to, jak se v čase mění. Mise Biomass bude navíc mapovat podpovrchovou geologii v pouštích, strukturu ledovců a topografii lesních porostů.

Satelit Biomass, který zhotovila a dodala společnost Airbus Defence and Space, bude nejméně pět let sloužit k pozorování a bude svědkem nejméně osmi růstových cyklů ve světových lesích.