Druhá série The Walking Dead: Dead City již brzy na AMC

29.04.2025 12:50

DNES!

Televizní stanice AMC přináší pokračování jednoho z nejočekávanějších post-apokalyptických seriálů posledních let. The Walking Dead: Dead City, spin-off kultovní série The Walking Dead, se vrací s novými epizodami, a ještě temnějším příběhem.

Druhá série startuje již 5. května a nabídne osm napínavých dílů, které budou vysílány každé pondělí ve 03:00 a 22:00 hodin na televizní stanici AMC.

Tentokrát jsou sázky ještě vyšší - válka o kontrolu nad troskami New Yorku se rozjíždí naplno a oblíbené postavy Maggie (Lauren Cohan) a Negan (Jeffrey Dean Morgan) se ocitají na opačných stranách barikády. V ulicích města, které už dávno ztratilo jakýkoliv smysl pro pravidla či lidskost, se jejich cesty opět proplétají. Každý z nich má vlastní cíl, vlastní důvody - a vlastní tajemství. Jak se situace vyostřuje, uvědomují si, že útěk z Manhattanu je mnohem složitější a děsivější, než si kdy dokázali představit.

▲ The Walking Dead: Dead City (foto: AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.)

Druhá série The Walking Dead: Dead City přináší ještě více napětí, morálních konfliktů a psychologické hloubky. Město duchů, které nikdy nespí, se stává místem zoufalé války o přežití, kde každý krok může být tím posledním. Pro Maggie a Negana nejde jen o boj s nemrtvými - jde o boj s vlastním svědomím, minulostí a tím, kým se mezi ruinami světa stali.

K hereckému obsazení se kromě Morgana a Cohan přidávají jak nové, tak i známé tváře - Gaius Charles, Željko Ivanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco a Kim Coates - které do děje přinášejí nové vrstvy konfliktu, napětí a nečekaných zvratů.

Seriál si získal fanoušky nejen díky mrazivé atmosféře a akčním scénám, ale především svou schopností zkoumat temná zákoutí lidské psychiky v extrémních podmínkách. Manhattan se proměnil v symbol zoufalství, ale i naděje a každý, kdo na něj vstoupí, se musí rozhodnout, jakou cenu je ochoten zaplatit za přežití.

Osm epizod druhé série přinese intenzivní příběh o důvěře, zradě a tenké hranici mezi dobrem a zlem - ve světě, kde civilizace padla a lidskost přežila jen v úlomcích. Nenechte si ujít premiéru již 5. května a sledujte každé pondělní vysílání ve 03:00 a 22:00 hodin na televizní stanici AMC. Manhattan vás pohltí... a ne každý se z něj vrátí.

zdroj: AMC