Vega C vynese satelit Biomass

26.03.2025 12:23

DNES!

V úterý 29. dubna 2025 v 6:15 hodin místního času (11:15 SELČ) vynese společnost Arianespace z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně satelit Earth Explorer Biomass Evropské vesmírné agentury (ESA).

Mise nazvaná VV26 umístí svého pasažéra za pomocí nosné rakety Vega C na synchronní dráhu Slunce ve výšce kolem 666 km. K oddělení kosmického aparátu dojde 57 minut po startu.

Satelity ESA Earth Explorers jsou uznávány jako jedny z předních světových výzkumných misí, které poskytují převratné vědecké poznatky o složitých systémech Země. Lesy, „zelené plíce Země“, absorbují každý rok asi 8 miliard tun oxidu uhličitého z atmosféry. Odlesňování a degradace, zejména v tropických oblastech, způsobují, že uhlík uložený v lesích se uvolňuje zpět do atmosféry. Kvantifikace globálního uhlíkového cyklu je nezbytná pro pochopení následných důsledků pro naše klima.

Satelit Biomass nese první radar se syntetickou aperturou v pásmu P, který sleduje Zemi z vesmíru. Díky dlouhé vlnové délce, kolem 70 cm, může radarový signál proniknout až do koruny lesa. To umožňuje shromažďovat informace o výšce a struktuře různých typů lesů a měřit množství uhlíku uloženého ve světových lesích a jak se mění v průběhu času. Kromě toho bude mise Biomass mapovat podpovrchovou geologii v pouštích, strukturu ledovců a topografii lesních porostů.

Družice Biomass, vyráběná společností Airbus Defense and Space, bude nejméně pět let provádět podrobná pozorování a bude svědkem nejméně osmi růstových cyklů světových lesů. Pozorování z této nové mise také povedou k lepšímu pochopení míry úbytku biotopů a v důsledku toho i vlivu, který to může mít na biologickou rozmanitost v lesním prostředí.