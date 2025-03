Gladiátor II exkluzivně na SkyShowtime od 16. května

26.03.2025 11:01

DNES!

SkyShowtime dnes oznámila, že epický film Gladiátor II bude k dispozici exkluzivně na platformě od 16. května. Dlouho očekávané pokračování filmu Gladiátor oceněného Oscarem® za nejlepší film natočil legendární filmový režisér Ridley Scott.

Gladiátor II je další epickou ságou o moci, intrikách a pomstě odehrávající se ve starověkém Římě. Roky poté, kdy před jeho zraky rukou jeho strýce zemřel uctívaný hrdina Maximus, je Lucius (Paul Mescal) nucen vstoupit do Kolosea poté, co jeho domov dobyli tyranští císaři, kteří nyní vládnou Římu železnou rukou. S hněvem v srdci a budoucností Říše v sázce se musí Lucius ohlédnout za svou minulostí, aby našel sílu a čest a vrátil slávu Říma do rukou jeho lidu.

▲ Gladiátor II uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

V hvězdném obsazení se objeví Paul Mescal (Aftersun, All of Us Strangers, Normal People), Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, The Mandalorian), Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place: Day One), Denzel Washington (Fences, Flight, The Book of Eli), Fred Hechinger, Lior Raz s Derekem Jacobim a Connie Nielsen. Gladiátor II celosvětově vydělal více než 420 milionů eur. Film, který získal ocenění Certified Fresh™ na serveru Rotten Tomatoes® a sklidil široký ohlas.

Snímek byl také Národní radou pro udílení cen za recenze zařazen mezi nejlepších deset filmů roku 2024 a zároveň nominován na dva Zlaté glóby®, čtyři ceny Critics' Choice Awards, tři filmová ocenění BAFTA® a cenu Screen Actors Guild.

Paramount Pictures uvádí film Gladiátor II z produkce Scott Free, Lucy Fisher a Douglas Wick Production, režírovaný oceněným filmovým tvůrcem Ridley Scottem podle předlohy Petera Craiga a Davida Scarpa a scénáře od Davida Scarpa založeného na postavách vytvořených Davidem Franzonim. Film vznikl v produkci Douglase Wicka, p.g.a., Ridleyho Scotta, p.g.a., Lucy Fisher, p.g.a., Michaela Prusse, p.g.a. a Davida Franzoniho. Výkonné produkce se ujali Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk a Aidan Elliott.

Gladiátor II bude k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 16. května. Gladiátor je právě teď k dispozici na SkyShowtime.

zdroj: SkyShowtime