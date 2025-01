Vysílá TV Prima na satelitu bez licence?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)



▲ Obr č. 2 - Záběr z příjmu TV Prima ze satelitu - polední verze titulku na obrazovce



Vážení diváci, rádi bychom vás upozornili, že pro šíření tohoto programu je potřeba předchozí souhlas FTV Prima. V současné době tak nemůže FTV Prima jeho dostupnost garantovat. Více informací, jak naladit naše programy, najdete na http://www.skupinaprima.cz/jaknaladit

Vážení diváci, rádi bychom vás upozornili, že pro šíření tohoto programu je potřeba předchozí souhlas FTV Prima. Od 6.1.2025 nemůže FTV Prima jeho dostupnost garantovat. Více informací, jak naladit naše programy, najdete na http://www.skupinaprima.cz/jaknaladit

Vážení diváci, rádi bychom vás upozornili, že pro šíření tohoto programu je potřeba předchozí souhlas FTV Prima. Od 7.1.2025 nemůže FTV Prima jeho dostupnost garantovat. Více informací, jak naladit naše programy, najdete na http://www.skupinaprima.cz/jaknaladit

Spor o výši distribučních poplatků mezi společností FTV Prima a společností CANAL+, provozovatelem česko-slovenských satelitních platforem Skylink a freeSAT a internetové platformy Skylink Live TV se dostává do další fáze.FTV Prima poskytuje všem televizním operátorům v Česku a na Slovensku své programy na základě uzavřené smlouvy, která stanovuje i výši tzv. distribučních poplatků za poskytované programy provozovateli televizní platformy jako odměnu za to, že programovou nabídku televizní služby zatraktivňuje o své žádané programy. Bonusem je, že dodávané signály jsou poskytovány ve vysokém rozlišení ( HDTV ), zatímco na běžnou pozemní anténu se diváci mohou spolehnout jen na tzv. lepší SD kvalitu (Prima pro tuto kvalitu používá označení SD+) s výjimkou zpravodajské a informační televize CNN Prima News, která je divákům terestriky poskytována v HD ready kvalitě, aby všechny titulky na obrazovce byly dostatečně čitelné.Distribuční poplatky jsou vedle hlavního zdroje příjmů komerční televize, kterými jsou reklamy a teleshopping, způsobem, jak si může televize přilepšit a získat další nezbytné peníze na svůj provoz.Uvedené distribuční poplatky komerční televize neplatí televizní diváci přímo - platí je provozovatel televizní platformy. Diváci tyto distribuční poplatky platí v rámci poskytovaných služeb - balíčků operátora.Dá se tedy říci, že si diváci TV Primu platí - jednak skrze zmíněné distribuční poplatky, kterým se divák nevyhne, chce-li sledovat i jiné placené stanice (programy Primy musí být ve všech balíčcích), a také nepřímo v cenách propagovaného zboží a služeb.Provozovatel televizní skupiny, v tomto případě FTV Prima, má zájem čas od času (obvykle při vypršení smlouvy a jednání o novém kontraktu) zavedené poplatky zvýšit. A ne o malou částku.A právě výše uvedeného distribučního poplatku je totiž obvykle jádrem sporu mezi provozovatelem televizní skupiny a poskytovatelem televizních služeb. Televizní skupina chce (pochopitelně) poplatky co nejvyšší, aby odrážely hodnotu nabízeného produktu a na straně druhé provozovatel televizní služby vysoké poplatky platit nechce, neboť jejich výši musí zohlednit do poskytovaných balíčků, které pak je nucen zdražit. To se pak může projevit odlivem platících zákazníků k levnějším balíčkům, eventuálně zrušením placené televize. V takovém případě není "vítězem" ani provozovatel televizních stanic a ani poskytovatel tv balíčků služeb.Na konci roku 2024 řešila společnost FTV Prima novou dohodu se společností CANAL+, která obsahuje i novou výši distribučních poplatků. FTV Prima udělala v závěru roku gesto - 11. prosince 2024 požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o pozastavení platnosti šesti satelitních licencí FTV Prima a to na dobu 90 dní od 1.1.2025. Důvody k pozastavení se v žádosti neuvádějí, nicméně je zřejmé proč společnost a s tak velkým předstihem požádala.Regulátor žádosti FTV Prima vyhověl. A na obrazovce kanálů FTV Prima na satelitu se začaly od Nového roku dít zajímavé věci.Do satelitního signálu kanálu TV Prima byla vložena textová informace v tomto znění:."Tento text byl ve čtvrtek ráno upraven na toto znění:."Ve stejný den (2.1.2025) před polednem byl text modifikován - změněn termín:."A teď to nejzajímavější, což bude patrně řešit RRTV na některém z příštích zasedání. Jak je možné, že vysílání kanálů FTV Prima na satelitu a v OTT nabídce operátora CANAL+ (DTH služba Skylink, OTT platforma Skylink Live TV) nadále běží, když FTV Prima tvrdí, že vysílá programy bez oprávnění? Proč operátorovi v tom konání nezabránila, když evidentně může?Do televizních služebse dostává modifikovaný signál TV Prima, který obsahuje popisovaný vložený ticker na obrazovce. FTV Prima tedy aktuálně vysílá dvě verze svých programů, ovšem na jednu licenci. To je přinejmenším velmi nestandardní. Uvidíme, jak toto vysílání bez licence vyhodnotí regulátor.Televizní diváky nezajímají spory broadcastera stanic s provozovatelem televizní platformy. Běžný divák nechápe, co má s danou informací společného a proč se nechtěně stal rukojmím obchodní války dvou subjektů. Dvojnásob to platí o divácích, kteří sledují programy FTV Prima přes společné televizní antény využívající jako zdroj televizního signálu satelit.Martin Vyleťal