TV Prima v boji se Skylinkem: Vkládá do signálu lištu s textem

01.01.2025 19:44

DNES!

Společnost FTV Prima, provozovatel privátní televizní skupiny Prima, se pustila do veřejného boje s operátorem satelitní platformy Skylink, lucemburskou společností M7 Group, členem CANAL+.

Do satelitního televizního signálu své hlavní stanice TV Prima a svých tematických kanálů začala vkládat textovou informaci v tomto znění:

" Vážení diváci, rádi bychom vás upozornili, že pro šíření tohoto programu je potřeba předchozí souhlas FTV Prima. V současné době tak nemůže FTV Prima jeho dostupnost garantovat. Více informací, jak naladit naše programy, najdete na www.skupinaprima.cz/jaknaladit ."

▲ Textová lišta s informací FTV Prima vložená do satelitního signálu platformě Skylink

Textová zpráva se zobrazuje nic netušícím satelitním divákům platformy Skylink a internetové služby Skylink Live TV, kteří se tak stávají nechtěnou součástí sporu vysílatele (FTV Prima) a provozovatele DTH a OTT služby (M7 Group/CANAL+). Divákům platformy freeSAT na satelitu Thor, kterou rovněž provozuje M7 Group, se uvedená informace nezobrazuje. Signál je poskytován divákům prostřednictvím třetí strany.

Spor je o tzv. distribuční poplatky, které vybírá FTV Prima za každého platícího zákazníka, v tomto konkrétním případě platformy Skylink. A Prima by ráda své poplatky od Nového roku výrazně navýšila. To se pochopitelně nelíbí provozovateli satelitní platformy, který by vyšší ceny musel promítnout do ceny svých služeb.

Podle dnešního sdělení FTV Prima, provozovatele kanálů pod značkou Prima, se doposud s operátorem platformy Skylink nedohodla. A podle ní by Skylink neměl programy Primy od Nového roku poskytovat. Stanice Primy jsou stále divákům těchto služeb k dispozici.

Je ale zajímavé, že FTV Prima se rozhodla signály svých programů platformě Skylink ponechat a nevypnula je. Takovým krokem (vypnutím) by poškodila nejvíce sebe - jednak by přišla zcela o distribuční poplatky, o diváky a v neposlední řadě o příjmy z televizní reklamy díky poklesu celkové sledovanosti programů Primy, které by části divákům nebyly k dispozici.