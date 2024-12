OpenPLi 9.1 - nový image pro E2 boxy je venku

DNES!

▲ Obr č. 1 - Bootovací obrazovka image OpenPLi 9.1 (foto: OpenPLi team)



Co je nového v OpenPLi 9.1?

DVB-T

Jaké přijímače nová verze OpenPLi 9.1 podporuje?

Upozornění před instalací nového image

Tvůrci populárního image OpenPLi, určeného pro multimediální set top boxy s linuxovým operačním systémem Enigma 2 (E2), představili novou verzi se spoustou novinek a vylepšeními.Na druhý svátek vánoční byla oficiálně uvolněna nová verze, které bylo v testovacích verzích představeno krátce předtím. Vývojáři uvedl, že jde o menší vydání, takže upgrade na verzi 9.1 (z verze 9.0) je možná prostřednictvím běžné aktualizace systému (není nutná instalace nového celého image).Podstatnou novinkou a důležitou změnou je, že záloha verze 9.1 již není kompatibilní se staršími verzemi OpenPli. Jde o změnu v konfiguračním souboru "/etc/enigma2/settings", kde jsou nyní booleovské výrazy psány velkými písmeny a "True" ve starších image není považováno za true, ale za false.OpenPLi 9.1 přináší kompatibilitu s CI+ 1.4, přidává dálkové ovládání H17. Novinkou je také plugin Free channels. Tento plugin umožňuje najít volně vysílané programy ( FTA ) a přidat je do bouquetu, pokud obsahuje programy v požadovaném jazyce.Novinkou je také český plugin, který přináší aktuální informace o počasí, streamovací plugin Xklass.Nové verze 9.1 zahrnuje také nové a aktualizované ovladače. Nově obsahuje například driver RTW8852CU, realtek 88x2cu pro Octagon SF8008 Supreme, RTL8852AU pro podporu Wi-Fi, ovladač pro Sony PlayTV USBmodul. Image řeší také problémy se zablokováním Octagonu SF8008 při rebootu či opravuje problém s titulky.Vývojáři odstranili KODI z image pro přijímače Vu+ a to konkrétně pro modely Uno, Solo a Ultimo, dále i pro přijímač Edision OS Mega. Pro řadu blíže nespecifikovaných multimediálních přístrojů byla odstraněna podpora pro Blindscan (vyhledávání programů bez znalosti vysílacích parametrů).Pro přijímače Zgemma byla přidána podpora pro H17, tuner BCM7251 s DVB-C/T2 a DVB-S2.Pokud si generujete image sami, potěší Vás oprava, která řeší problémy s buildy pod operačním systémem Ubuntu 23.04.Změn v image OpenPLi 9.1 je pochopitelně více. Zde jsme uvedli výběr z těch nejzajímavějších. Máte-li zájem o více informací o tomto image, navštivte stránky openpli.org.OpenPLi 9.1 podporuje vybrané set top boxy s operačním systémem E2. Konkrétně Zgemma, Mutant, PULSe, Maxytec, Octagon, Edision a Uclan. Zda je k dispozici image i pro Váš model zjistíte na výše uvedených stránkách projektu.Před instalací nového image OpenPLi 9.1 čtenářům vřele doporučujeme vytvořit si zálohu funkční konfigurace - ideálně celého image pro případ downgrade (návratu k předchozímu funkčnímu image). Novou verzi image instalujte jen v případě, že Vám přinese nějaké benefity či vyřeší (či mohl vyřešit) některý z problémů, který doposud u OpenPLi máte.Instalace nového image do přijímače není složitá, přesto tyto kroky doporučujeme provádět zkušenějším uživatelům. Důrazně upozorňujeme, abyste do přijímačů instalovali image z oficiálních stránek provozovatele a také zvolili správný image pro Váš konkrétní model přijímače. Jinak se vystavujete riziku poškození přístroje.redakce