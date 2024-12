CANAL+ představila tituly pro první polovinu roku 2025

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodiny jako ta naše (Families Like Ours, 2024), režie: Thomas Vinterberg, CANAL+ Original



▲ Obr č. 2 - Moloch, r. Lukáš Hanulák, 2024, CANAL+ Original



▲ Obr č. 3 - Zvuk svobody (foto: CANAL+)



Společnost CANAL+ uvede během první poloviny roku 2025 celou řadu premiérových titulů. Mezi nimi nebudou chybět ani pořady vlastní tvorby z kolekce CANAL+ Original.CANAL+ uvede v roce 2025 největší skandinávský seriáloscarového režiséra Thomase Vinterberga a ambiciózní politický thriller, druhý projekt originální tvorby v České republice. Začátek roku bude patřit také premiérám akčních amerických thrillerůPREMIÉRY SERIÁLŮ VLASTNÍ TVORBY9. února CANAL+, 12. února CANAL+ Action(Families Like Ours, r. Thomas Vinterberg, 2024)Velkolepé dystopické drama Rodiny jako ta naše o evakuaci Dánska, kde stoupá mořská hladina a dochází k zatopení země, je největší produkcí společnosti Zentropa a vlastní tvorby CANAL+ ve Skandinávii. Sedmidílný epický seriál nabízí strhující příběh o národě, který se musí rozloučit s vlastí, a o nezlomné lidské vůli přežít, doufat a milovat. Děj sleduje studentskou lásku Laury a Eliase a jejich rozvětvené rodiny na cestě z Dánska do různých částí Evropy - „rodiny jako ta naše“. Ambiciózní projekt se připravoval čtyři roky a natáčení probíhalo během jednoho roku v pěti různých evropských zemích (Dánsko, Švédsko, Francie, Rumunsko a ČR). Kromě hvězdného hereckého obsazení (Amaryllis August, Albert Rudbeck Lindhardt, Nikolaj Lie Kaas nebo Paprika Steen) se na seriálu podílelo více než 40 herců a 2 500 komparzistů z celé Evropy. První seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga (držitel Oscara za film Chlast, nominace na Oscara za film Hon) měl letos světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a severoamerické premiérové uvedení na festivalu v Torontu.jaro 2025(r. Lukáš Hanulák, 2024)Druhým projektem vlastní tvorby společnosti CANAL+ v České republice je třídílný politický thriller Moloch, který nás zavede do světa vysoké politiky, nezávislé žurnalistiky, online investigace a tajných služeb ve střední Evropě. V hlavních rolích se představí Miroslav Donutil jako prezident České republiky, Jan Révai jako investigativní novinář a mladá polská herečka Elysa Rycembel jako online analytička. Po šokujícím pokusu o atentát na prezidenta se uznávaný novinář Martin Braun a nezávislá investigativní žurnalistka Julia pustí do odhalování politických kauz, které sahají i do nedávné minulosti. Pátrání je dovede až na Ukrajinu, zmítanou probíhající válkou. Vedle tří hlavních protagonistů se objeví další herecké osobnosti, například Klára Issová, Andrea Mohylová, Beáta Kaňoková, Ivana Andrlová, Barbara Lukešová, Martina Jindrová, Jiří Chadraba, Kryštof Bartoš, Vladimír Kratina a David Matásek. Projekt vznikl v produkcích Bionaut a Raketa podle scénáře Štefana Titky.PREMIÉRY AMERICKÝCH THRILLERŮ1. ledna(Soud of Freedom, r. Alejandro Monteverde, 2023)CANAL+ zahájí rok 2025 americkým thrillerem Zvuk svobody mexického režiséra Alejandra Monteverdyho, který je inspirován skutečnými událostmi. Dramatický příběh o obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování se stal v USA kasovní senzací a rozpoutal celospolečenskou diskuzi. Vychází ze vzpomínek Tima Ballarda, aktivisty a bojovníka proti obchodování s lidmi, který opustil svou práci v americké vládní agentuře, aby zachránil mladou dívku z rukou kolumbijského kartelu. Postavu Tima Ballarda ztvárnil Jim Caviezel, známý především díky roli Ježíše ve filmu Mela Gibsona Umučení Krista. V boji proti obchodování s lidmi se angažovali nejen sami tvůrci, ale také hlavní herec Jim Caviezel a další osobnosti včetně amerického herce, režiséra a producenta Mela Gibsona.březen 2025(Civil War, r. Alex Garland, 2023)Úspěšný dystopický akční thriller Občanská válka od uznávaného britského režiséra Alexe Garlanda (Ex-Machina, Anihilace) přináší děsivý pohled na budoucnost rozdělené Ameriky, kde se vede válka na několika frontách. Americká vláda se neštítí používat letecké útoky na domácí půdě, a i přesto se jí nedaří zastavit povstání Západních sil, které se již blíží k hlavnímu městu. Tým válečných novinářů však vykresluje zcela jiný obraz. Aby odhalili pravdu, budou muset riskovat své životy a konfrontovat obě znepřátelené strany. V hlavní roli dramatického příběhu exceluje vynikající herečka Kirsten Dunst po boku herců Wagnera Moura, Stephena McKinley Hendersona a Nicka Offermana. Strhující válečný epos Občanská válka vznikl v renomované nezávislé produkční společnosti A24, která stojí za filmy jako Slunovrat, Děsivé dědictví nebo Maják.redakce