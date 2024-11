Silvestr s 3sat: Koncerty AC/DC či Pet Shop Boys

DNES!

technické parametry:

Program 3sat na 31.12.2024:

Ani letos na poslední den v roce nebude chybět na volně vysílaném kulturním kanálupestrá nabídka záznamů živých koncertních vystoupení předních interpretů populární hudby.V poslední den roku se mohou diváci bavit i ve společnosti televizní obrazovky a dobré hudby různých žánrů z různých koutů světa a z různých dekád. Nejstarší koncert bude z roku 1987 se Cyndi Lauper a nejnovější pořízený v letošním roce se Sheryl Crow i Clueso.Na Nový rok 2025 vystřídá proud pop music koncerty klasické (vážné) hudby.3sat vysílá volně v HD i SD rozlišení přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Příjem stanice je ve střední Evropě bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm).satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,954 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSK06:15 Kris Kristofferson & Friends: The Highway MenNassau Coliseum, New York City, USA 199007:30 Cyndi Lauper: Live in ParisLe Zenith, Paříž, Francie, 198708:25 Billy Joel: Live from Long IslandNassau Coliseum, New York, USA, 198209:15 Collins, Knopfler, Sting, Clapton, Elton John &Paul McCartney: Music for MontserratRoyal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 199710:45 Christina Stürmer: MTV Unplugged in WienVolkstheater, Vídeň, Rakousko, 202312:00 Clueso: Sommer Tour 2024 - Live von der Berliner WaldbühneBerlín, Německo, 202413:00 Herbert Grönemeyer: Mensch - LiveSchalke Arena, Gelsenkirchen, Německo, 200314:15 Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2023Crypto.com Arena, Los Angeles, USA, 202315:45 Sheryl Crow: Live at the Franklin TheatreFranklin, Tennessee, USA, 202416:45 The Rolling Stones: Welcome to Shepherd's BushLondýn, Velká Británie, 199918:15 Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022Knebworth House, Hertfordshire, Velká Británie, 202219:15 Bryan Adams: Live at Royal Albert HallLondýn, Velká Británie, 202420:15 AC/DC: No Bull - The Directors CutPlaza de Toros de Las Ventas, Madrid, Španělsko, 199621:45 Anastacia: Live at LastOlympiahalle, Mnichov & Velodrom, Berlín, Německo, 200423:00 Take That: Progress LiveCity of Manchester Stadium, Velká Británie, 201100:30 Pet Shop Boys: DreamworldRoyal Arena, Kopenhagen, Dánsko, 202302:00 DJ Bobo: EVOLUT30N - Live in BerlinMercedes-Benz-Arena, Berlín, Německo, 202303:45 Purple Disco MachineFreilichtbühne Junge Garde, Drážďany, Německo, 202305:15 Sam Smith: Live at the Royal Albert HallRoyal Albert Hall, Londýn, Velká Británie, 2022redakce