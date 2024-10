CANAL+ Action v listopadu: Hotel Kokain či Dívka v pavoučí síti

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo CANAL+



Televizní stanice CANAL+ Action v listopadu uvede premiéru první řady seriálu Hotel Kokain. Nedělní večery od 20.05 budou opět patřit úspěšným titulům: Muži, kteří nenávidí ženy a Dívka v pavoučí síti nebo Dívka ve vlaku.Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz PREMIÉRA SERIÁLU8. listopadu(Hotel Cocaine, 2024)Nový kriminální thrillerový seriál z kanadské produkce se zaměřuje na temný svět kokainové scény v Miami na přelomu 70. a 80. let. Seriál vytvořil Chris Brancato a realizace se ujala trojice režisérů Guillermo Navarro, Fernando Rovzar a Sara Seligman. V hlavních rolích se představí Danny Pino, Yul Vazquez, Mark Feuerstein a Michael Chiklis. Hlavní postavou příběhu je Roman Compte (Danny Pino), kubánský exulant, který po útěku z Kuby pracuje jako agent CIA a současně je generálním ředitelem legendárního hotelu Mutiny. Tento hotel se rychle stává epicentrem obchodu s drogami, kde se setkávají pašeráci, mafiáni a další postavy kokainové scény v Miami. Hotel Kokain zaujme diváky napínavých krimiseriálů i díky svému zasazení do historie USA.2. listopadu(Hotel Fuzz, 2007)Akční komedii režíroval známý tvůrce Edgar Wright, který do role seržanta Nicholase Angela obsadil skvělého Simona Pegga. Angel je mimořádně schopný londýnský policista, který je kvůli své dokonalosti převelen do ospalé vesničky Sandford. Zde se seznámí s místním strážníkem Dannym (Nick Frost) a brzy zjistí, že i v tomto na první pohled poklidném městečku se dějí podivné a nebezpečné věci. Film skvěle kombinuje napětí kriminálního thrilleru s humorem typickým pro britské komedie a obsahuje také řadu odkazů na akční filmy. V této komedii vynikají skvělé herecké výkony Simona Pegga a Nicka Frosta.3. listopadu(The Girl on the Train, 2016)Psychologický thriller režiséra Tatea Taylora je adaptací stejnojmenného bestselleru Pauly Hawkins. Příběh nás zavádí do světa Rachel Watsonové (Emily Blunt), která bojuje s alkoholem a psychickými problémy. Každý den sleduje z okna vlaku životy lidí podél trati, zejména svůj bývalý domov a jeho nový, zdánlivě šťastný pár. Jednoho dne se však stane svědkem události, která zpochybní její dosavadní představy o dokonalém vztahu těchto dvou lidí. Rachel se tak ocitá uprostřed temného tajemství plného nevěry, lži i smrti. V hlavní roli exceluje Emily Blunt a mysterióznímu thrilleru dodává psychologickou hloubku.10. listopadu(The Girl with the Dragon Tattoo, 2011)Úspěšný kriminální film z roku 2011 je filmovou adaptací prvního dílu slavné detektivní trilogie švédského spisovatele Stiega Larssona. Režisérem je David Fincher, který vytvořil napínavý krimithriller o novináři Mikaelu Blomkvistovi (Daniel Craig), jenž je po soudní prohře bohatým průmyslníkem Henrikem Vangerem (Christopher Plummer) najat, aby vyšetřil záhadné zmizení jeho neteře. Mikael spojí síly s hackerkou Lisbeth Salanderovou (Rooney Mara), která má temnou minulost a nevšední schopnosti. Film má mrazivou atmosféru a brilantní kameru Jeffa Cronenwetha doplňuje vynikající hudba Trenta Reznora a Attica Rosse.17. listopadu(The Girl in the Spider’s Web, 2018)Adaptace románu Dívka v pavoučí síti Davida Lagercrantze navazuje na slavnou sérii Milénium od Stiega Larssona. Režisérem filmu je Fede Álvarez a hlavní roli hackerky Lisbeth Salanderové převzala Claire Foy. Příběh se zaměřuje na Lisbeth, která se ocitá uprostřed složité sítě intrik, když je vtažena do nebezpečného světa špionáže a politických machinací. Film kombinuje prvky krimi, dramatu a thrilleru s napjatou atmosférou podpořenou kamerou Pedra Luqueho a hudbou Roqueho Banose.redakce