CANAL+ Action v září: Premiéra vlastního seriálu Dcera národa

DNES!

Premiéra seriálu vlastní tvorby CANAL+

▲ Obr č. 1 - Seriál Dcera národa (foto: Aleš Král Barletta)



Premiéry seriálů

▲ Obr č. 2 - Seriál Detektoráři (foto: CANAL+)



Premiéra druhé řady seriálu

Televizní stanice CANAL+ Action uvede v září v premiéře první projekt své originální tvorby Dcera národa, který vznikl pod značkou CANAL+ Original v České republice.Stanice dále nabídne premiéry seriálů Velký lov a Detektoráři, druhou řadu seriálu Billy the Kid a filmy Valkýra a Mateřské instinkty.Programová nabídka CANAL+ Action je k dispozici také ve streamovací službě CANAL+.29. září(2024)Dcera národa je příběhem romantické lásky pubertální Zdeňky, jejíž touha po lásce a svobodě se odehrává v době národního obrození ve druhé polovině 19. století, kdy se formovala česká národní identita. Silná a zajímavá osobnost Zdeňky vzdoruje záměrům obrozenců, kteří z ní chtějí vytvořit symbol české společnosti. Antonie Formanová ztvárnila postavu Zdeňky po boku herců Jiřího Langmajera, Vladimíra Javorského, Roberta Mikluše, Leoše Nohy a Jana Vlasáka. Vedle ní mladou hereckou generaci zastupují Martina Jindrová, Daniel Kadlec, Vojtěch Machuta, Mark Kristián Hochman nebo Jakub Jelínek. Vynikající obsazení doplňují ve vedlejších rolích Ladislav Hampl, Marie Ludvíková, Jana Stryková, Eliška Křenková či Anna Fialová. Režie moderně stylizované série, která vznikla v produkci společnosti CANAL+, se ujala dvojice tvůrců Cristina Gro?an a Matěj Chlupáček.1. září(Valkyrie, 2008)Historický thriller režiséra Bryana Singera se zaměřuje na neúspěšný pokus o atentát na Adolfa Hitlera vedený plukovníkem Clausem Schenkem von Stauffenberg, jehož ztvárnil Tom Cruise. Film se odehrává během druhé světové války a vypráví příběh o odvaze a odhodlání skupiny německých důstojníků, kteří se pokusili ukončit Hitlerovu vládu teroru. Tom Cruise skvěle ztvárnil postavu morálně odhodlaného, i když chladného a pragmatického vojáka, který se pro záchranu Německa před dalším ničením rozhodne riskovat vše. Film se vyznačuje pečlivou rekonstrukcí historických událostí a nabízí napínavý pohled na to, co se mohlo stát, kdyby plán uspěl. Snímek tak zůstává významným připomenutím toho, jak málo chybělo, aby historie šla jinou cestou.2. září(The Detectoristes, 2014-2022, řada 1-3)Britský komediální televizní seriál byl poprvé odvysílán na BBC Four v říjnu 2014 a rok poté získal prestižní ocenění Britské filmové a televizní akademie (BAFTA). Autorem a režisérem je Mackenzie Crook, který v něm po boku Tobyho Jonese také hraje. Seriál se odehrává ve fiktivním městečku Danebury v severním Essexu. Příběh sleduje dvojici přátel Andyho a Lance, kteří se s detektory kovu potulují anglickým venkovem v naději, že narazí na nějaký historický poklad. Seriál vyniká svým jemným suchým humorem, který je pro britské komedie tak typický. Crook a Jones v hlavních rolích podávají skvělé výkony, které z jejich postav činí nejen zábavné, ale také velmi lidské a snadno uvěřitelné osobnosti. V roce 2019 se seriál umístil na 19. místě v seznamu 20 nejoblíbenějších britských sitcomů časopisu Radio Times, který sestavila porota složená ze sitcomových scenáristů a herců. V letech 2014 až 2017 vznikly celkem tři řady seriálu a v letech 2015 a 2022 byly vysílány vánoční speciály.6. září(Hunters, 2020-2023)Americký dramatický seriál s kriminálními a mysteriózními prvky vytvořil David Weil, který děj zasadil do New Yorku roku 1977. Sleduje zde skupinu různorodých postav, známých jako hunters - lovci. Tito lidé odhalují, že v USA žijí stovky nacistických uprchlíků a chystají se vytvořit „čtvrtou říši“. Lovci, vedení tajemným milionářem Meyerem Offermanem ve skvělém podání Al Pacina, se rozhodnou nacisty vystopovat a zabránit jim v jejich plánech. Originální styl série kombinuje prvky dobového dramatu s napínavou krimi a mysteriózními prvky. Skvěle vystavěný scénář je protknut černým humorem a série vyniká vizuálně stylizovanými akčními scénami. Kromě Al Pacina se v seriálu představili výrazní herci jako Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor a Kate Mulvany. Velký lov je zajímavým příkladem moderního televizního seriálu, který se nebojí kontroverze a experimentuje s formou i obsahem.12. září(Billy the Kid Season 2, 2023)Autor úspěšné série Michael Hirst se i v její druhé řadě noří do života a legendy ikonické postavy Divokého západu Billyho the Kida. Ten je na útěku a stále hlouběji se zaplétá do kriminálního podsvětí Divokého západu. Billy se potýká s rostoucími konflikty s mocnými nepřáteli a zradami lidí, kterým věřil. Seriál se nadále zaměřuje na komplexní povahu Billyho postavy, ukazuje jeho lidské stránky, zároveň ale nezapomíná na jeho temnější a násilnější momenty. V hlavní roli opět vyniká Tom Blyth, kterému jako Jesse Evans skvěle sekunduje Daniel Webber. Seriál si zachovává svou temnou realistickou atmosféru a autentické zobrazení života na Divokém západě. Díky pečlivé produkci a silným hereckým výkonům přináší i druhá řada Billyho the Kida napínavý a emocionálně nabitý pohled na legendární postavu, jež se snaží přežít ve světě, kde je právo určováno těmi, kteří drží zbraň.22. září(Mothers’ Instinct, 2024)Hvězdně obsazený psychologický thriller s Jessicou Chastain a Anne Hathaway se zaměřuje na vztah dvou žen z amerického předměstí, které zde v 60. letech prožívají idylickou pohádku. Obě mají úspěšné manžele a syny stejného věku, což ještě více posiluje jejich blízké přátelství. Život dvou sousedek a přítelkyň se obrátí vzhůru nohama, když se přihodí tragická nehoda, která způsobí smrt jednoho z jejich synů. Po této tragédii se do jejich vztahu začínají vkrádat pocity viny, podezírání a paranoie, což jejich dříve pevné přátelství postupně narušuje. Jak se napětí mezi nimi stupňuje, obě ženy začínají zpochybňovat nejen své mateřské instinkty, ale i samotnou podstatu jejich přátelství a životních hodnot. Napínavé drama natočil jako prvotinu známý kameraman Benoît Delhomme (Kupec benátský, Minamata) a zkoumá zde temné stránky mateřství, viny a psychologických bojů.redakce