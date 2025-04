V Polsku odstartovaly lineární kanály SkyShowtime

08.04.2025 14:46

DNES!

Na polském trhu odstartovaly dva lineární kanály pod značkou SkyShowtime. Jmenují se SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2. Jsou dostupné zákazníkům platforem Polsat.

Provozovatel streamingové platformy SkyShowtime a Polsat Plus Group oznámily partnerství, díky kterému si mohou noví i stávající klienti Plus a Polsat Box a uživatelé Polsat Box Go využívat přístup k rozsáhlé kolekci hollywoodských hitů, exkluzivních sérií a místní původní produkce za atraktivní cenu.

▲ SkyShowtime na platformách Polsatu (foto: Polsat Plus Group)

Od úterý 8. dubna 2025 se streamovací služba SkyShowtime dostává k zákazníkům služeb Polsat Plus Group:

• Plus - přístup ke službě za 15 zlotých měsíčně s jakýmkoliv předplatným se smlouvou na 24 měsíců

• Polsat Box - přístup ke službě a dvěma lineárními kanály SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2 za 10 zlotých měsíčně s balíčky M Sport, L, XL (satelitní televize a IPTV) a Bogatym (internetová TV s dekodérem. V nižších nabídkách je cena SkyShowtime 15 zlotých měsíšně. Ceny jsou platné pro smlouvu na 24 měsíců

• Polsat Box Go - přístup ke službě a 2 TV kanálům SkyShowtime 1 a SkyShowtime 2 spolu s balíčkem Premium za akční cenu 50 zlotých měsíčně

Zákazníci Polsat Box a Polsat Box Go, kteří si zakoupí přístup ke službě, budou moci také sledovat dva televizní kanály. SkyShowtime 1 uvádí největší filmové hity, premiéry seriálů a původní produkce i rodinné filmy. SkyShowtime 2 nabízí filmy pro celou rodinu - od klasických hitů po nejnovější kasovní trháky, stejně jako oblíbené kreslené a animované filmy, oblíbené seriály a fascinující dokumenty.

SkyShowtime nabízí divákům nejnovější trháky, exkluzivní seriály a místní originály a také zábavu pro celou rodinu. Mezi nejoblíbenější tituly na webu patří: produkce z univerza Taylora Sheridana, včetně všech sezón kultovní série Yellowstone, stejně jako 1883 a 1923, Landman: The Negotiator, Lioness, stejně jako exkluzivní série, včetně: The Day of the Jackal, The Agency nebo Dexter: Original Sin.

technické parametry - SkyShowtime 1 HD, SkyShowtime 2 HD:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,911 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Nagra MA