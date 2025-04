Sydney pod žraločí hrozbou na Viasat Nature

V temných vodách přístavu Sydney se odehrává záhada, která vyvolává obavy i fascinaci. Nedávné útoky žraloků býčích v této ikonické lokalitě znepokojují místní obyvatele i odborníky, kteří pátrají po příčinách změny jejich chování.

Jaké síly stojí za zvýšenou agresivitou těchto predátorů? Je to důsledek lidské činnosti, změn v životním prostředí nebo se pod hladinou odehrává něco, co dosud uniká pozornosti?

Bývalý potápěč námořnictva a člověk, který přežil útok žraloka, Paul De Gelder a Madison Stewartová, známá jako „žraločí dívka“, se pokoušejí odhalit tuto záhadu nedávných útoků žraloků v ikonické lokalitě přístavu v Sydney.

Zpět na místo noční můry

Paul De Gelder se vrátil do rodného Sydney poté, co městem otřásla vlna útoků žraloků. Více než deset let se tento rušný přístav těšil křehké harmonii mezi člověkem a žralokem, ale v lednu 2024 byl tento klid narušen, když na mladou ženu při večerním koupání zaútočil žralok býčí. Tento incident je jen začátkem - podle Mezinárodní databáze útoků žraloků (ISAF) došlo v roce 2024 na celém světě k 47 nevyprovokovaným útokům žraloků, které si vyžádaly 4 oběti.

De Gelder, který v roce 2009 přišel při útoku žraloka ve stejném přístavu o ruku a nohu, se v novém dokumentu Invaze žraloků v Sydney bude poprvé od svého zážitku potápět v takzvaném „trojúhelníku býčích žraloků" - v oblasti mezi Operou v Sydney, Kirribilli a jeho bývalou námořní základnou. Doprovází ho Madison Stewartová, vášnivá ochránkyně žraloků. Jejich úkol je jasný: zjistit, co je příčinou této invaze. Je to změna životního prostředí, chování žraloků nebo lidská činnost?

Záznamy o agresivitě: Žraloci býčí vedou v žebříčku

Žralok býčí, známý také jako žralok bělavý, je všeobecně považován za jeden z nejnebezpečnějších druhů žraloků. V dokumentu Týdne žraloků (Shark Week), který se vysílá od roku 1987, se žraloci býčí objevili v 9,6 % epizod zaměřených na útoky, a to hned za velkými bílými žraloky (18,4 %) a žraloky tygřími (12,2 %). Přesto jsou považováni za nejagresivnější vůči lidem. Proč tomu tak je? Jejich jedinečná schopnost přežívat ve slané i sladké vodě (vlastnost známá jako euryhalinita) jim umožňuje odvážit se do lidmi obydlených oblastí, jako jsou ústí řek, a dokonce i jezer. Byli spatřeni až 4200 km po proudu Amazonky a 1200 km po proudu Mississippi.

Údaje ISAF ukazují, že žraloci býčí mají na svědomí značnou část útoků v pobřežních vodách a v roce 2024 byli hlavním viníkem v případech, kdy byl tento druh identifikován. Tito žraloci s mohutnými čelistmi i tělem (dorůstají 3,5 metru a váží přes 600 kg) a hladinou testosteronu u samic vyšší než u sloních samců v období páření jsou nepředvídatelní a hroziví. Ačkoli jejich přítomnost v přístavu v Sydney není nová, nedávné události naznačují změnu jejich chování.

Mise v hlubinách

Kromě „trojúhelníku býčích žraloků“ dokument zkoumá také Elizabeth Bay, místo útoku v roce 2024, a vody poblíž pláže Bondi, kde si velký bílý žralok v roce 2022 vyžádal život plavce.

Tyto lokality leží podél „žraločí dálnice“, migrační trasy, kterou využívají žraloci býčí, tygří, velcí bílí, žraloci mako a ohrožený žralok písečný. Paul a Madison zkoumají, zda se útočná zóna býčích žraloků rozšiřuje, nebo zda se objevují hrozby pro jiné druhy.

Vyvrcholením pořadu je napínavá expedice s cílem získat zpět ztracenou kameru, která může obsahovat kritické záběry. V temnotě Port Jacksonu, obklopeni žraloky, se Paul a Madison rozdělí. Podaří se jim z této nebezpečné situace uniknout a najít hledané odpovědi, nebo si přístav vyžádá další tragédii?

Žraloci pod drobnohledem: Fakta a čísla

Útoky v Austrálii: Austrálie je na druhém místě na světě v počtu útoků žraloků (hned za USA). V roce 2024 nebyl zaznamenán žádný smrtelný incident, ale statistikám nadále dominují žraloci býčí a velcí bílí.

Celosvětové údaje: Od roku 1580 agentura ISAF potvrdila 6 764 nevyprovokovaných útoků žraloků po celém světě, přičemž přibližně 15 % z nich připadá na žraloky býčí.

Zajímavost: Žraloci býčí často loví v kalných vodách, což zvyšuje riziko záměny. Zde může dojít k záměně člověka za kořist.

Proč byste měli pořad sledovat

Invaze žraloků v přístavu Sydney je víc než jen vzrušující dokument - je to příležitost vidět žraloky v novém světle. Paul De Gelder a Madison Stewartová v něm mísí osobní zkušenosti s vědeckou zvídavostí a přinášejí směs emocí, vhledu a úvah o místě člověka v ekosystému. Jsou žraloci bezohlední zabijáci nebo strážci oceánů, kterým musíme lépe porozumět?

Nenechte si ujít premiéru Invaze žraloků v Sydney, a to 11. dubna ve 21:00 na televizní stanici Viasat Nature. Ponořte se do tohoto příběhu a zjistěte, co se skrývá pod hladinou přístavu v Sydney. Je to víc než jen cesta do oceánu - je to emotivní příběh o odvaze, přírodě a křehké rovnováze mezi člověkem a divokou přírodou. Je to dobrodružství, které může změnit váš pohled na tyto fascinující tvory

Trailer:

