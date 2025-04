SkyShowtime v květnu uvede drama seriál Happy Face

07.04.2025 13:57

SkyShowtime dnes představila oficiální trailer a datum premiéry svého exkluzivního dramatického seriálu Happy Face, jehož první tři epizody budou uvedeny 8. května. Každý další týden po premiéře budou uvedeny nové epizody.

Toto osmidílné drama nabízí hvězdné herecké obsazení, které zahrnuje na cenu Emmy® nominovanou držitelku ocenění Tony® Annaleigh Ashford, na cenu Emmy® a na Zlatý glóbus dvakrát nominovaného Dennise Quaida a stálice seriálu Jamese Wolka, Tameru Tomakili, Khiylu Aynne a Benjamina Mackeye.

▲ Drama seriál Happy Face nabídne SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Happy Face vychází ze skutečného příběhu Melissy G. Moore, kritiky oceňovaného podcastu Happy Face od iHeartPodcasts and Moore a autobiografie Shattered Silence, kterou napsala Moore společně s M. Bridget Cook. Ve svých 15 letech Moore zjistí, že její milovaný otec byl mimořádně aktivním sériovým vrahem přezdívaným Happy Face. V dospělosti si proto změní jméno a pečlivě střeží své tajemství, zatímco její otec si odpykává doživotní trest ve vězení.

Podle příběhu podivnějšího než fikce sleduje tento exkluzivní SkyShowtime seriál Melissu (Ashford) a jejího vězněného otce, známého jako Happy Face Killer (Quaid). Ten po mnoha letech bez jediného kontaktu konečně nachází způsob, jak se násilím dostat zpět do života své dcery. V závodě s časem musí Melissa zjistit, jestli se chystají popravit nevinného muže za zločin, který spáchal její otec. Během toho si uvědomuje dopad, jaký její otec měl na rodiny obětí, a musí se tak sama vypořádat s tím, kým je.

Seriál Happy Face z produkce CBS Studios vznikl ve spolupráci s King Size Productions, iHeartPodcasts a Semi-Formal Productions. Na tvorbě a výkonné produkci tohoto seriálu se podíleli Jennifer Cacicio (Your Honor, Shooter) společně s Robertem a Michelle Kingovými, Liz Glotzer, Melissou G. Moore, Conalem Byrnem, Willem Pearsonem, Michaelem Showalterem a Jordanou Mollick. Michael Showalter (The Dropout, The Eyes of Tammy Faye) také režíroval první epizodu. Distribuci seriálu zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

Trailer:

zdroj: SkyShowtime