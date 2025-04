Nová dokumentární série Šéflékařky na ČT2

06.04.2025 17:02

DNES!

Jaké to je čelit každodenní realitě nemocniční praxe, vést klíčová lékařská pracoviště a současně zvládat tíhu odpovědnosti, kterou tato povolání přinášejí? Nová pětidílná dokumentární série České televize Šéflékařky představuje příběhy tří špičkových českých lékařek, které se denně potýkají s vypjatými situacemi na svých odděleních a zároveň hledají rovnováhu mezi profesním a osobním životem.

Dokumentární cyklus uvede Česká televize ve středu 9. dubna 2025 ve 21:25 na ČT2.

„Chceme ukázat nejen vysokou profesionalitu a obětavost těchto výjimečných žen, ale také osobní momenty, které obor medicíny přináší. Ačkoliv každá z nich vede jiné pracoviště, spojuje je neustálý boj o životy pacientů, rozhodování pod tlakem a nutnost zvládat i emoce vlastního týmu," říká režisér, scenárista a kameraman Ondřej Herskovič.

▲ Doku série na ČT2 Šéflékařky (foto: Česká televize)

„ S medicínskými tématy máme v mé Tvůrčí skupině bohaté zkušenosti ,“ rekapituluje kreativní producentka Alena Müllerová. „ Už třetí sezónu nabízíme divákům cyklus Mistři medicíny, mám proto radost, že jsme se mohli zaměřit i na ženský element v lékařství a přinést v zajímavém novém formátu pohled tří skvělých ženských osobností současné medicíny .“

Série sleduje primářku urgentního Janu Bednářovou, která denně čelí výzvám spojeným s akutními případy a náhlými zdravotními komplikacemi pacientů. Eva Karásková, přednostka Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, se stará o nejmenší pacienty, jejichž příběhy jsou často dojemné a náročné. Martina Koziar Vašáková se zaměřuje na závažné plicní nemoci a inovace v léčbě.

„Člověk nemůže vypovědět nikdy všechno, na to je ta práce příliš košatá, ale vidím, že se podařilo zachytit hlavní principy mého přístupu k životu,“ hodnotí natáčení prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. „Na rozdíl od mých běžných mediálních výstupů to pro mě bylo hodně jiné, protože nešlo jen o popularizaci vědy a výzkumu, ale i o sondu do mého osobního života, což bylo zpočátku obtížné přijmout.“

„ S Ondrou a Jaromírem Herskovičovými to byla příjemná spolupráce, a když jsem si na jejich přítomnost zvykla, i jsem se na ně těšila ,“ vypráví MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „ Po pravdě řečeno pro mě natáčení bylo náročnější, protože té práce je i tak hodně, což je v sérii vidět, a k tomu ještě štáb a komentovat, co se děje! Ale společně jsme to zvládli .“

„ Ráda bych moc poděkovala všem lidem, kteří se mnou před kameru šli - sestrám, lékařům, rodičům a dětským pacientům ,“ říká doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D., přednostka Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. „ Kdybych mohla něco změnit, zdůraznila bych multidisciplinaritu na dětské klinice, ten fokus na dětskou gastroenterologii je dán zejména tím, že se jedná o můj obor .“

„ Velmi oceňuji, že ze strany hlavních protagonistek nebylo žádné tabu, kterému by bylo potřeba se vyhýbat ,“ shrnuje vedoucí projektu Zuzana Trávníčková. „ Ve výsledné sérii se to projevilo jejich velkou upřímností a ochotou ukázat i odvrácenou stránku těžkého povolání. Samozřejmě, nebylo by to možné bez výborné spolupráce režiséra i hlavních protagonistek s vedením všech tří nemocnic .“

Díky unikátnímu přístupu tvůrců, kteří sledují protagonistky v nemocničním prostředí, ale i v jejich osobním životě, přináší Šéflékařky nejen fakta, ale také emoce a lidské osudy, které české zdravotnictví denně tvoří. Každý z pěti dílů dokumentu se zaměřuje na jiné aspekty medicínské praxe a ukazuje náročnost povolání, radost z pomoci druhým a hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Jednotlivé epizody budou dostupné také v iVysílání.

zdroj: ČT