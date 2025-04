Viasat Explore: V těchto věznicích byste se nechtěli ocitnout

04.04.2025 13:39

Snad v žádné zemi nedošlo k tolika vězeňským nepokojům jako v Mexiku a věznice, která je na prvním místě tohoto seznamu, je La Mesa nedaleko Tijuany. Jsou v ní umístěni chladnokrevní zabijáci, kteří jsou známí tím, že mají krátké pojistky a zálibu ve výtržnostech. Podívejme se však na některé z nejbrutálnějších vězeňských nepokojů v historii, které měly nejvyšší počet obětí.

3. Krveprolití v El Porveniru

Vězeňské nepokoje jsou v Hondurasu opakovaným problémem. Země má 26 věznic s celkovou kapacitou 5 500 míst, ve kterých je však drženo 13 000 vězňů. Je téměř nemožné řádně oddělit soupeřící gangy, přičemž konflikty mezi nimi často vedou k násilí. K nejkrvavějšímu z nich došlo v květnu 2004 ve věznici El Porvenir v La Ceibě, kdy na vězeňském dvoře vypukl pěstní souboj mezi členy La 18, jednoho z největších gangů v Hondurasu, a pouličního gangu Mara Salvatrucha. Rvačka se rychle změnila v násilí a vězni začali používat podomácku vyrobené nože a zbraně. Krátce poté byly zapáleny matrace a nábytek, což způsobilo, že dřevěné a vlnité kovové vězeňské budovy vzplály. Toho dne zemřelo 86 vězňů, z nichž mnozí uhořeli nebo se nadýchali kouře. Policistům, vězeňské stráži a hasičům trvalo více než tři hodiny, než požár zastavili a obnovili pořádek, a několik dní nebylo možné zjistit, kolik vězňů v chaosu uprchlo. „Bylo to strašné. Slyšeli jsme jen výkřiky bolesti a hrůzy," prozradil později jeden z vězňů o jednom z nejhorších vězeňských nepokojů v historii.

2. Masakr v Carandiru

Dne 2. října 1992 vypukla ve věznici Carandiru nedaleko brazilského Sao Paula vězeňská vzpoura. Když do věznice vtrhla vojenská policie, aby vzpouru ukončila, začala vězně bez rozdílu zabíjet. Vše začalo rvačkou mezi dvěma skupinami a brzy přerostlo ve vzpouru, při níž na sebe vězni útočili noži a tyčemi. Proti 15 dozorcům, kteří rychle ztratili kontrolu, stálo více než 2 000 vězňů. Ředitel věznice o incidentu informoval velitele vojenské policie, který nařídil, aby na místo vyrazilo více než 300 policistů. Přestože se ředitel věznice snažil s vězni vyjednávat pomocí megafonu, zasahující policisté ho jednoduše smetli z cesty. Začalo systematické vraždění, které se týkalo několika pater věznice. Později vojenská policie své jednání obhajovala tvrzením, že vězni na ně zaútočili střelnými zbraněmi, a dokonce se je pokusili nakazit AIDS tím, že je postříkali svými tělesnými tekutinami. Podle zpráv bylo za necelých 20 minut vystřeleno 3 500 nábojů, z nichž více než 500 bylo cílených. Mnohé z obětí ještě ani nebyly odsouzeny. Žádný policista nebyl zraněn. Trvalo osm let, než byl vedoucí velitel operace odsouzen. Za špatné vedení vzpoury byl odsouzen na 632 let, ale trest si mohl odpykat na svobodě. Při incidentu zemřelo 111 vězňů.

1. Vzpoura ve věznici Guayaquil

Nejméně 123 vězňů zahynulo a dalších 80 bylo zraněno 28. září 2021, kdy ve věznici Litoral v ekvádorském Guayaquilu vypukla krvavá vzpoura. Jednalo se o jednu z nejsmrtonosnějších vězeňských rvaček v dějinách Latinské Ameriky. Incident vypukl mezi soupeřícími gangy, které se snažily převzít kontrolu, protože v prosinci 2020 byl zavražděn šéf jedné z nejstarších zločineckých organizací v zemi. V září tento incident přerostl ve válku v Litorálu a došlo při něm k použití zbraní, nožů, a dokonce i k výbuchům. Zaměstnanci věznice uprchli z věznice a uvědomili armádu, která na místo dorazila s obrněnými vozidly, vojáky a sanitkami. Vojenské policii trvalo pět hodin, než získala kontrolu nad věznicí, během nichž se gangy několikrát střetly. Nejméně pět lidí bylo údajně sťato. Po masakru vyhlásil ekvádorský prezident výjimečný stav, jehož součástí bylo i nasazení policejních sil ve věznicích v zemi, aby se krveprolití neopakovalo. Nicméně o dva měsíce později došlo v Litoralu k dalšímu masakru, tentokrát zemřelo 68 lidí.

Viasat Explore vám 7. dubna ve 23:00 a představí šest nejbrutálnějších věznic světa v novém dokumentu Za mřížemi - Nejdrsnější věznice světa. Vězni žijící v neustálém strachu, vězni otupující svou bolest drogami a násilím, dozorci, kteří s nimi zacházejí jako s čísly nebo pracují přetížení a ve strachu z napadení ve dne v noci. Tento odhalující dokumentární seriál cestuje po celém světě, aby nám ukázal nejdrsnější věznice, které existují.

zdroj: Viasat