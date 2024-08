TV Nova s novým logem a vizuální identitou

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nový vizuál a logo TV Nova (foto: archív TV Nova)



▲ Obr č. 2 - Nový vizuál a logo TV Nova (foto: archív TV Nova)







Televize Nova v letošním roce oslavuje 30 let od svého spuštění. Pro diváky připravila jednu novinku - již zítra divákům představí svoji novou vizuální identitu spolu s logem. Novinky na obrazovce dnes představila TV Nova na tiskové konferenci.Hlavním grafickým prvkem se stává tzv. nekonečná smyčka, která tak nahrazuje dosavadní spirálu a bude se prolínat veškerými vizuálními výstupy televize. Symbolizuje vztah TV Nova k jejím divákům a to, že je staví do centra svého počínání. A právě diváci se mohou na změnu těšit již zítra ráno, kdy nové logo uvidí poprvé v obvyklém levém horním rohu své obrazovky.Redesign je výsledkem strategického rozhodnutí, které má za cíl propojit značku s diváky Novy. Generální ředitel Daniel Grunt shrnuje: „.”Grafický design symbolizuje nekonečnou smyčku zábavy, kterou TV Nova poskytuje už třicet let. Logo je proto inspirováno i návratem ke kořenům. Hlavní barvou se stává modrá a doplňkové barvy jsou červená a bílá. Kromě růžku obrazovky se s novým konceptem budou diváci potkávat třeba i na sociálních sítích, v upoutávkách, na externích reklamních plochách, ale i na akcích či na podpisových kartách nebo zpravodajských mikrofonech.,“ vysvětluje Jakub Strýček, marketingový ředitel, a dodává:.",“ dodává Jana Vavreková, šéfka kreativy, a uzavírá: „.”Grafickou a konceptuální část zastřešila světoznámá newyorská agentura loyalkasper, jež stojí za podobnými projekty například pro Disney +, Paramount +, PEACOCK, MTV a mnoho dalších.Dosavadní podoba loga vznikla v roce 2017 u příležitosti 23. narozenin TV Nova, kdy zastřešila všechny své stanice pod název Skupiny Nova. Ke změně loga hlavní stanice Nova tak dochází po sedmi letech.redakce