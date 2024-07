CNN Prima NEWS vysílá titulky pro neslyšící

DNES!

▲ Obr č. 1 - Buďte u toho se CNN Prima NEWS (foto: CNN Prima News / FTV Prima)



Tento nástroj funguje na všech televizích v rámci terestrického vysílání, stačí zapnout volbu skrytých titulků. Titulky ale předáváme i dalším operátorům. Záleží na nich, zda je pustí dále do svých sítí. Tato služba je dostupná u všech pořadů na CNN Prima NEWS, nespouští se pouze během reklamních sdělení

Přinášíme moderní technologie do českého mediálního prostoru. Primárním cílem této technologie je zprostředkovat televizní vysílání širšímu okruhu diváků v reálném čase. Nasazení této technologie je plně v souladu s krédem naší společnosti Unlock Tomorrow

▲ Obr č. 2 - Televizní studio CNN Prima NEWS (foto: CNN Prima News / FTV Prima)



Prima využívá AI v obchodu i při správě sociálních profilů

Skupina Prima ve spolupráci s technologickou společností exe přidává ke svým pořadům na zpravodajské stanici CNN Prima NEWS za pomoci strojového učení automaticky generované titulky. Využít je mohou neslyšící diváci v rámci terestrického vysílání od začátku léta po celé České republice.Skupina Prima zařadila do svého portfolia další technologickou novinku, která má zpřístupnit televizní vysílání širším skupinám diváků. Od začátku července přidala k lineárnímu vysílání zpravodajské stanice CNN Prima NEWS speciální software vytvořený technologickou společností exe, který automaticky převádí mluvenou řeč do psané podoby, která se divákům zobrazí jako titulky v obraze.,“ vysvětluje Patrik Slavík, ředitel televizní techniky skupiny Prima.,“ říká Richard Hrabovský, generální ředitel společnosti exe, a.s.Skupina Prima je v současné chvíli jediná, která tuto technologii využívá. Navazuje tak na svoji předchozí iniciativu, kdy zavedla audio popisy děje mVoice pro slabozraké a nevidomé diváky na všech svých kanálech, které podporují distribuci signálu AD, jedná se tedy o stanice Prima, Prima LOVE Technologie umělé inteligence využívá skupina Prima i pro správu oficiálních profilů CNN Prima NEWS a lifestylových magazínů na sociálních sítích. Za tímto účelem se mediální dům spojil s technologickým startupem elv.ai, který zapojuje umělou inteligenci k automatickému třídění a vyhodnocování nevhodného a škodlivého obsahu na sociálních sítích. Umělá inteligence pod dohledem specializovaných editorů elv.ai v současnosti pro Primu chrání diskuze na devíti facebookových a pěti instagramových profilech. Obchodní zastupitelství Media Club zase zakomponovalo umělou inteligenci do optimalizace klientských kampaní.(TV Prima)redakce