Komentář: Satelitní Direct One ztrácela abonenty

DNES!

Konec roku 2017: Direct One (UPC Direct) s 265.900 abonenty

▲ Obr č. 1 - Novinky UPC Direct. Archivní foto (foto: M7 Group)



Expanze M7 Group

Polovina roku 2024: Direct One má 155 tisíc klientů

▲ Obr č. 2 - Předplacená karta UPC Direct. Archivní foto (foto: UPC)



Spuštění satelitní UPC Direct

▲ Obr č. 3 - Dekódovací karta UPC Direct. Archivní foto (foto: UPC)



Stěhování UPC Direct na Thor

Investice M7 Group

Majitel česko-slovenské satelitní platformy Skylink prodává svoji sesterskou DTH platformu Direct One v Maďarsku své nejbližší konkurenci - tamní Digi TV, respektive DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., dceřiné společnosti 4iG Group, která na pozici 0,8°W/1°W provozuje satelitní placenou televizi Digi TV pro maďarský trh. Hotovo bude po schválení transakce maďarským regulátorem.Digi TV byla původně multiregionální satelitní placená televize. Dnes má ve všech zemích nové majitele (provozovatele) a v některých případech funguje i pod novou značkou. V Česku nyní působí pod vlastním brandem Telly . Na Slovensku si Digi TV značku ponechala.Krok majitele Direct One je na jednu stranu překvapivý. Při pohledu do historie již nikoliv. Na konci roku 2017 měla tehdejší maďarská platforma UPC Direct (dnes Direct One) celkem 265.900 abonentů. Jde o jedno z posledních čísel (ne-li poslední) počtu předplatitelů v Maďarsku. Další informace již tehdejší majitel středoevropských platforem, společnost Liberty Global, nespecifikoval. Tehdy totiž začaly vyjednání ohledně převzetí společnosti UPC DTH skupinou M7 Group . UPC DTH provozovala satelitní placenou televizi na českém a slovenském trhu pod značkou freeSAT (dříve UPC Direct), na maďarském pod názvem UPC Direct a na rumunském pod brandem Focus Sat.Nový vlastník UPC DTH, společnost M7 Group, působí na satelitním trhu již řadu let. Nejprve fungoval v zemích Beneluxu, postupně rozšířil své aktivity do Rakouska (dnes CANAL+ Austria, dříve HD Austria a Austria Sat) a akvizicí do Německa (Kabelkiosk), České republiky a Slovenska (akvizicí platforem CS Link a Skylink).A samozřejmě nechyběla ani další expanze M7 Group. Ještě před akvizicí UPC DTH působila M7 Group i na maďarském trhu. První vstup M7 Group do Maďarska se neuskutečnil s UPC Direct, nýbrž s akvizicí kabelové televize a tamní DTH platformy Hello HD, která se vysílala na satelitu Eutelsat 9A (9°E). Dne 20.3.2014 ji rebrandovala na AustriaSat Magyarország a provozovala ji společnost M70 Group Kft, dceřiná firma lucemburské mediální skupiny M7 Group. Platforma se na trhu neudržela dlouho - skončila po dvou letech - přesněji k 30.4.2016. Do Maďarska se vrátila až se zmíněnou akvizicí UPC DTH na konci roku 2019. Po zhruba pěti letech maďarský DTH trh zřejmě opustí. Její maďarská platforma Direct One, dříve známá jako UPC Direct, má aktuálně okolo 155 tisíc abonentů. Tedy o téměř 111 tisíc klientů méně než na konci roku 2017. Na straně jedné klesající počet zákazníků, na straně druhé rostoucí náklady za provoz televizní služby. Něco se muselo stát - buď výrazně změnit programovou nabídku, zdražit nebo provést nákladný technologický upgrade (přechod SD stanic do MPEG-4, eventuálně do HEVC). Nakonec se zvolila jiná varianta - maďarskou službu prodat jiné společnosti.Středoevropské satelitní platformu UPC Direct spustila Liberty Global v září 2000 přes hlavní evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Diváky v Česku, na Slovensku a v Maďarsku tehdy lákala na atraktivní kabelové programy, které znali jen diváci v dosahu kabelové televize. DTH služba využívala volnou kapacitu v multiplexech tehdejší polské pay-tv Wizja TV. Vedle programů a v češtině a slovenštině diváci mohli sledovat i atraktivní placené a volně vysílané programy jako MTV, VH1, respektive Das Erste, ZDF, CNN International a řadu dalších.O satelitní službu byl velký zájem - navíc na trhu neměla konkurenci. V roce 2000 na slovenském a maďarském trhu žádná domácí DTH platforma nepůsobila. V Česku jen Czech Link s minimální programovou nabídkou (především distribuce kanálů ČT a Prima). Služba UPC Direct přišla na trh ve správný čas. Počet zákazníků proto rychle rostl (historické data ale nejsou k dispozici).V další části historie UPC Direct ovlivnila změna v Polsku. Tamní Wizja TV, se kterou sdílela kapacitu, se sloučila s platformou CYFRA+. UPC Direct po odchodu polských programů měla kapacitu jen pro své středoevropské diváky. Jenže provoz platformy na nejsledovanější a patrně i nejdražší pozici se jevil jako neúnosný. Nelze provozovat službu za východní ceny a pronajímat si satelitní kapacitu za západní ceny. Pozice 19,2°E byla určena pro západní trhy, pro střední a východní Evropu měla Astra dvě jiné pozice - 23,5°E a 31,5°E. Tu druhou dnes již Astra nevyužívá.Po zhruba deseti letech provozu operátor UPC Direct hledal novou pozici pro další rozvoj své služby. Vybral si nový satelitní systém Thor s družicemi Thor 5 Thor 6 , kde byly zahájeny první technické testy na jaře 2010 a na kterém již působila rumunská platforma Focus Sat. Na původní Astře skončila UPC Direct na začátku roku 2011. V Česku a na Slovensku byla UPC Direct po přestěhování na Thor rebrandována na freeSAT by UPC Direct.Ze satelitů Thor diváci dostávali širší nabídku programů v SD i HD rozlišení v mnohem lepší technické kvalitě - stále ale SD v MPEG-2. S přechodem na novou pozici nedošlo ke kompletní obměně přijímacího zařízení u zákazníků za novější verze přijímačů, které jsou schopné přijímat vysílání v MPEG-4 a v HD rozlišení. Proto musel operátor provozovat multiplexy na transpondérech v méně efektivní DVB-S platformě a programy enkódovat do MPEG-2/SD. Chyběla potom kapacita pro distribuci HD vysílání a to mohlo způsobit odliv zákazníků na platformy, které nabízely více HD.Přechod na novější přijímače byl později dokončen jen v Česku a na Slovensku. U těchto zákazníků nyní probíhá přesměrování parabol ze satelitů Thor na družice Astra na pozici 23,5°E, kde operátor M7 Group poskytuje své služby pro klienty Skylinku a freeSATu.V Maďarsku převezme Direct One společnost 4iG. Ze čtyř původních platforem UPC DTH bude mít M7 Group na pozici 0,8°W/1°W už jen rumunskou Focus Sat.M7 Group investuje do českého a slovenského trhu - spustil zde své vlastní značkové kanály CANAL+ Sport a CANAL+ Action. Pro sportovní programy nakoupil řadu prémiového sportovního obsahu. V Maďarsku ale i v Rumunsku provozuje jen jeden vlastní kanál pod názvem platformy - tedy Direct One TV a Focus Sat TV. Stanice pod značkou CANAL+ zde neposkytuje. V samotném Maďarsku se to může změnit. Firma rebranduje svoji OTT službu Direct One na CANAL+, kde bude zákazníkům nabízet domácí a zahraniční lineární kanály a obsah na vyžádání (filmy a seriály).Martin Vyleťal