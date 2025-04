Zdravotní trable s humorem: tři nové komedie na ČT1

10.04.2025 12:20

Těhotenství, onemocnění srdce nebo naražená žebra - to jsou zdravotní situace, do kterých se dostali hrdinové tří nových komedií z tvůrčí dílny kreativního producenta Jaroslava Sedláčka.

Do hlavních rolí obsadili režiséři Jiří Vejdělek a Tomáš Bařina herce Tomáše Töpfera s Klárou Melíškovou, Zdeňka Godlu či Veroniku Khek Kubařovou a Matouše Rumla. První z komedií uvede Česká televize 4. května 2025 od 20:10 na programu ČT1.

„ Od začátku bylo sedm scénářů, od začátku jsme chtěli, aby vzniklo sedm filmů. Vedení České televize se rozhodlo pustit do výroby nejdříve čtyři snímky a potom další tři. A já jsem tomu rád! Dělat sedm zcela rozdílných filmů najednou by bylo mimořádně náročné ,“ vysvětluje kreativní producent Jaroslav Sedláček v návaznosti na předchozí čtyři komedie: Bezva zuby na zásnuby, Ledviny bez viny, S písní v tísni a Ruce v záruce.

▲ Kotrmelce pana herce (foto: Petr Čepela, Česká televize)

K filmům z prostředí zdravotních neduhů se vrací režisér Jiří Vejdělek se dvěma novými příběhy. „ S Markem se známe dlouho. Vlastně jsem točil jeho první scénáře pro kina. Od té doby si jeho scénáře drží kvality, pro které je mám rád, přitahují mě. Marek dokáže napsat citlivý příběh, který provokuje mou představivost, a umí vykreslit postavy, které mají lidský rozměr. Chvályhodné vlastnosti, pro které je můžeme obdivovat a fandit jim, ale vedle toho mají rovněž drobné chyby, z nichž si můžu trochu utahovat. To mi dává šanci přimíchat do filmu dvě mé oblíbené ingredience - humor a soucit. V tom jsme si, myslím, s Markem blízcí a souzníme ,“ řekl o spolupráci se scenáristou Markem Epsteinem.

„ Leccos už jsme okusili na vlastních tělech a neméně odposlouchali v čekárnách a ambulancích. Nehrajeme si na lékaře ani na odborníky, nakonec se vždy necháme pojistit názorem někoho z oboru ,“ dodává Marek Epstein.

▲ Tom je v tom (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Tomáš Bařina, režisér filmů Román pro muže a Bobule nebo seriálu České televize Vzteklina spolupracuje v nové komedii s hereckými ikonami Ivou Janžurovou, Tomášem Töpferem nebo Klárou Melíškovou. „ Samozřejmě, že taková práce je radost. Opravdové herecké osobnosti totiž v sobě mají také pokoru a soustředěnost na práci, aby ji odvedly co nejlépe. Jinak to ani nedokážou. Ale zároveň se dovedou svou prací bavit, což znamená zábavu i pro celý štáb. Bavit se svou prací by mělo být samozřejmostí pro každého a takoví herci mi to stále připomínají ,“ upřesňuje režisér.

V komedii Kotrmelce pana herce se v roli slavné hvězdy objeví Tomáš Töpfer. „ Pro mě jsou rozhodující tvůrci. Jakmile jsem viděl, že scénář napsal Marek Epstein, věděl jsem, že je to pro mě záruka kvality. Rád jsem se setkal i s režisérem Tomášem Bařinou, o kterém jsem věděl, že byl žákem režisérky Jitky Němcové ,“ poznamenává k novému filmu.

zdroj: ČT