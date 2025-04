Pondělky s českými filmy na FilmBoxu

09.04.2025 18:25

DNES!

Lze znovu najít klid a smysl života tam, kde bychom to nejméně čekali? Co se stane, když rodinné ideály narazí na realitu? A kdy je pozdě stát se hrdinou pro své okolí?

Od 14. dubna přináší FilmBox každé pondělí večer výběr výjimečných českých filmů, které divákům nabídnou silné příběhy, výborné herecké výkony, hluboké zamyšlení nad rodinou, svobodou i morálním dilema. Každé pondělí ve 20:00 se mohou diváci těšit na snímky, které v posledních letech zaujaly publikum i kritiky - například “Život je život“, “Teorie tygra“ či “Teroristka“.

V pondělí 14. dubna ve 20:00 uvede FilmBox komedii Život je život od režiséra Milana Cieslara. František (Ondřej Vetchý) je přísný táta a manžel, který by rád viděl své tři dcery po boku úspěšných a rozumných mužů. Jenže realita má jiné plány: nejstarší se vrací domů s manželem, který není zrovna výhra, prostřední má talent přitahovat jen samé podivíny a nejmladší, teprve šestnáctiletá, je těhotná a netuší s kým. A aby toho nebylo málo, i s manželkou Janou (Simona Stašová) začíná být doma dusno - každoroční dovolená „na Mácháči“ už nestačí a Jana začíná snít o moři i o životě, který by nebyl tak předvídatelný. Komedie plná všedních, ale výstižných momentů o tom, jak to někdy v rodině prostě (ne)funguje. A protože František občas utíká do světa fantazie, kde je neohroženým tajným agentem, čeká diváky i nečekaná dávka akčního dobrodružství.

Následující týden 21. dubna ve 20:00 bude kanál vysílat hořkou komedii Teorie tygra, ve které exceluje Jiří Bartoška, jakožto uznávaný veterinář Jan. Ten má vše, co by měl „šťastný“ muž v důchodu mít - milující manželku, děti, vnoučata... a taky pocit, že mu celý život někdo jiný diktuje, co má dělat. Když mu dojde, že místo svobody žije podle cizích očekávání, rozhodne se s tím skoncovat. Balí kufry, sedá na motorku a mizí do hor. Ne za adrenalinem, ale za klidem, který mu celý život chyběl. Film Radka Bajgara vypráví s jemným humorem i trefností o tom, co se stane, když se někdo rozhodne vzít život do vlastních rukou. A že na to nikdy není pozdě. Teorie tygra je nejen o mužské krizi, ale i o odvaze říct: „A dost.“

Poslední den v měsíci uzavře 28. dubna ve 20:00 snímek Teroristka, další režijní počin Radka Bajgara. V hlavní roli se představí Iva Janžurová jako Marie, bývalá učitelka v důchodu, která se rozhodne postavit nespravedlnosti ve své obci. Když narazí na arogantního politika a selhávající systém, začne jednat po svém, i když tím riskuje vlastní bezpečí. Černohumorný film o občanské odvaze, bezmoci a hranicích morálky si získal uznání kritiků i diváků. Janžurová za svůj silný výkon získala nominaci na Českého lva.

Každé pondělí večer zve FilmBox diváky na jízdu plnou emocí s českými filmy, které střídají humor s dojemnými momenty a vybízejí k zamyšlení nad životem, rodinou i vlastními hodnotami.

České filmy na FilmBoxu:

“Život je život“, 14. 4. ve 20:00

“Teorie tygra“, 21. 4. ve 20:00

“Teroristka“, 28. 4. ve 20:00

