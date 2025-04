Mistrovství světa hokejistek se odehraje před kamerami ČT sport

09.04.2025 17:51

DNES!

České lvice jdou do akce. Od 9. do 20. dubna se v Českých Budějovicích poprvé v historii uskuteční mistrovství světa hokejistek. Česká televize divákům zprostředkuje přímé přenosy všech utkání tuzemských reprezentantek na programu ČT sport a ČT sport Plus.

Po čtvrtém místě z loňského roku se české reprezentantky pokusí navázat na historické úspěchy z let 2022 a 2023, kdy vybojovaly na světovém šampionátu bronz. Češky se ve skupině A v Českých Budějovicích postupně utkají se Švýcarskem, Spojenými státy americkými, s Finskem a Kanadou. Všechny zápasy ženského národního týmu včetně play off a utkání o medaile bude vysílat ČT sport.

▲ Mistrovství světa hokejistek 2025 na ČT (foto: Česká televize)

„Máme připravený největší program, jaký kdy ČT sport k mistrovství světa žen měla. Poprvé bude studio přímo na místě. Součástí programu budou i další hokejové zápasy, tedy přímé přenosy, živé vstupy a reportáže z vrcholícího extraligového play off a přípravných utkání národního týmu hokejistů ,“ uvedl šéfkomentátor Redakce sportu České televize Robert Záruba.

Studiem během mistrovství světa hokejistek bude provázet moderátorka Redakce sportu ČT Jana Niklová s experty - bývalým trenérem ženské reprezentace Jakubem Peslarem, bývalou reprezentantkou Kateřinou Flachsovou, Milanem Antošem a speciálním hostem. O komentování utkání se podělí dvojice Darina Vymětalíková s Jakubem Peslarem a Robert Záruba s Kateřinou Flachsovou. Rozhovory v uličce hráčů povede Klára Grapová.

„ Ženský hokej se stává u sportovních fanoušků čím dál oblíbenějším sportem. Jsem rád, že můžeme našim divákům zprostředkovat utkání českých reprezentantek na domácím šampionátu. Mají se na co těšit i díky skvěle připravenému programu naší hokejové redakce ,“ řekl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Česká televize věnovala mistrovství světa hokejistek i jeden z dílů podcastu Kavky, ve kterém hovoří komentátorka Darina Vymětalíková a reprezentantka Tereza Radová.

zdroj: ČT