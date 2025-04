Třídenní maraton minisérie Správná posádka na TV Dajto

10.04.2025 12:02

DNES!

Od soboty 12. dubna do pondělí 14. dubna 2025 se diváci TV Dajto mohou těšit na třídenní maratón 8dílné minisérie Správná posádka (The Right Stuff), která mapuje počátky amerického vesmírného programu.

Atraktivní akviziční novinku uvede TV Dajto každý večer ve 20:30 hodin u příležitosti Světového dne letectva a kosmonautiky, který připadá právě na 12. dubna.

Minisérie Správná posádka je inspirována stejnojmennou knihou Toma Wolfea a zachycuje osudy astronautů známých jako Mercury 7, prvních mužů vybraných americkou vesmírnou agenturou NASA. Děj se odehrává na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy USA a SSSR sváděly závod o prvenství ve vesmíru. Sedm pilotů - mezi nimi legendární John Glenn (Patrick J. Adams) a Alan Shepard (Jake McDorman) - muselo projít tvrdým fyzickým i psychickým výcvikem, zvládat obrovský tlak a stát se nejen astronauty, ale také mediálními hvězdami.

Zajímavosti:

* Minisérie vznikla pod hlavičkou National Geographic a produkovala ji společnost slavné herecké hvězdy Leonarda DiCapria.

* Tvůrci si dali záležet na přesnosti - mnohé scény jsou rekonstruovány na základě skutečných záznamů NASA.

* Kvůli autentičnosti absolvovali herci intenzivní letecký výcvik a konzultace s odborníky.

* John Glenn, kterého ztvárnil Patrick J. Adams, byl nejen astronautem, ale později i senátorem USA.

* Natáčení seriálu probíhalo ve státě Florida, především ve městech Tampa a Orlando.

zdroj: Markíza