Komerční DAB+ multiplex Českých Radiokomunikací navýšil pokrytí

▲ Obr č. 1 - Mapa vysílačů a pokrytí celoplošným DAB+ multiplexem B (foto: České Radiokomunikace)



Velmi oceňujeme rychlost, se kterou byla spuštěna síť komerčního vysílání DAB+. Věříme v příznivé ohlasy posluchačů. Do budoucna plánujeme také využívat možností regionalizace vysíláni zejména pro oddělení obsahu servisních informaci a komerčních sdělení našich stanic

# Stanoviště – vysílač Kmitočet ERP [kW] 18 České Budějovice - Kleť 10C 20 19 Trutnov - Černá hora 11D 10 20 Jáchymov – Klínovec 11B 10 21 Jeseník – Praděd 11B 10 22 Jihlava – Javořice 7B 10 23 Klatovy – Barák 11B 10 24 Liberec – Ještěd 11B 10 25 Mikulov – Děvín 7C 10 26 Pardubice – Krásné 11A 10 27 Ústí nad Labem - Buková hora 11B 10 28 Votice – Mezivrata 10C 10 29 Zlín - Tlustá hora 7C 10 30 Valašské Meziříčí - Radhošť 11D 2.5 31 Pozořice – Poustka 7C 0.2

▲ Tabulka č. 1 - Nové vysílače DAB+ sítě B společnosti ČRa



Digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+ (Digital Audio Broadcasting) s programy privátních vysílatelů významně navýšil pokrytí po spuštění 14 nových vysílačů.Společnost České Radiokomunikace (ČRa) dnes uvedla do provozu 14 nových vysílačů svého celoplošného DAB+ multiplexu. Významně se zvýšilo pokrytí území na 83,4 procenta populace České republiky.Celoplošný DAB+ multiplex B byl spuštěn začátkem února a do dnešního dne byl šířen ze 17 vysílačů. Dnes, 31. března 2025, provozovatel DAB+ multiplexu uvedl do provozu dalších 14 vysílačů, čímž se celkový počet provozovaných vysílačů navýšil na 31.S rozšířením pokrytí se programová nabídka nemění. Nadále šíří šest programových služeb společnosti Radio United Broadcasting - konkrétně stanice Radio Kiss, Country Radio, Radio Beat, Radio 1, Radio Spin a Signal Radio. Řada stanic se díky DAB dostává přes klasický éter do nových regionů a k novým posluchačům.,“ říká generální ředitel společnosti Radio United Martin Hroch.redakce