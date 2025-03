ČTÚ zkontroloval rozvoj DAB+, růst je rychlý

DNES!

S potěšením konstatujeme, že důsledkem aukce je poměrně rychlý nárůst dostupnosti zemského digitálního rozhlasového vysílání nejen z hlediska počtu obyvatel, kteří mají signál dostupný, ale rovněž i z hlediska rostoucí nabídky šířených rozhlasových programů soukromých provozovatelů vysílání. Rádi bychom připomněli, že k tomu, aby mohli posluchači těchto nových možností využít, potřebují vhodný přijímač, který již umí přijímat i rádiové kmitočty v pásmu, na kterém vysílá DAB+

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provedl kontroly rozvojových kritérií, stanovených v rámci udělení přídělů rádiových kmitočtů pro celoplošné, nadregionální a regionální vysílací sítě, určených pro šíření soukromého rozhlasového vysílání DAB+. Pro jednotlivé kategorie kmitočtových přídělů byla v rámci výběrového řízení stanovena rozvojová kritéria a termíny pro jejich splnění. Kontrolovaná kritéria byla splněna, některá i ve značném předstihu.První kontrolovanou podmínkou bylo zahájení využívání přidělených rádiových kmitočtů, což vyžadovalo spuštění alespoň jednoho vysílače pokrývající vysíláním část území, pro které byl příslušný příděl udělen. Tuto podmínku splnili držitelé všech přídělů včas, tedy nejpozději do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu.Dalšími kontrolovanými podmínkami jsou rozvojová kritéria. Držitelé přídělů pro celoplošné sítě jsou povinni zajistit, aby jejich vysílací síť pokrývala ve lhůtě do 18 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu alespoň 50 % obyvatel České republiky, a současně alespoň 50 % délky dálnic. Ačkoliv termín pro splnění této podmínky je na přelomu srpna a září tohoto roku, držitelé obou celoplošných přídělů již podmínku splňují. Držitelé přídělů pro regionální vysílání jsou povinni zajistit, aby jejich vysílací síť pokrývala ve lhůtě do 24 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o udělení přídělu alespoň 40 % obyvatel území (skupinových přidělení), pro které je vydán příděl. Ačkoliv termín pro splnění této podmínky nastane na přelomu února a března roku 2026, většina držitelů přídělů tuto podmínku splňují již v současné době.Další termíny, které se týkají rozsahu podmínky zajistit vyšší pokrytí počtu obyvatel nebo vyššího procenta pokrytí dálnic signálem digitálního rozhlasového vysílání uplynou v druhé polovině roku 2026 nebo ještě později, a proto jejich splnění Úřad bude kontrolovat následně.,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.V porovnání se situací před vydražením přídělů, kdy bylo mimo vysílání Českého Rozhlasu v provozu okolo 36 dočasných vysílačů s výkony maximálně 1 kW, je v současné době v provozu již 93 vysílačů soukromých provozovatelů, z čehož má 43 vysílačů výkon 5 kW a více. Přestože se v dalším období předpokládá zvýšení počtu vysílačů, nebo zvýšení jejich výkonů, je v současné době pro příjem vysílání DAB+ ve většině případů potřeba vnější přijímací anténa (nejlépe také odborně instalovaná).(ČTÚ)redakce