RTI cz spustila celoplošný DAB multiplex

DNES!

▲ Obr č. 1 - DAB síť společnosti RTI cz a její kanály (bloky) (foto: RTI cz)



Česko má nový digitální rozhlasový multiplex ve standardu DAB+, který pokrývá většinu území České republiky. Nový DAB multiplex C uvedla do provozu plzeňská společnost RTI cz.Na poslední den roku 2024 přichystala společnost RTI cz velké překvapení pro posluchače digitálního rozhlasového vysílání. Do provozu uvedla celkem 23 vysílačů po celém Česku, které pokrývají 69,26 procenta populace a s velkým předstihem splnila rozvojová kritéria daná celoplošným přídělem.Připomeňme, že v podmínkách tendru pro celoplošnou síť bylo zajištění pokrytí 50 procent obyvatel a dálnic do podzimu 2025 a do podzimu 2026 pak 80 procent obyvatel Česka a 80 % délky dálnic.RTI cz provozuje celoplošnou síť C z vlastních telekomunikačních zařízení na významných kótách, které společnost vybudovala a to Domažlice - Čerchov, Plzeň - Sylván, Kašperské Hory - Javorník, Klatovy - Doubrava, Jáchymov - Klínovec, Železná Ruda a Praha - Strahov. Na řadě kót došlo k významného navýšení výkonu.Celoplošná síť C RTI cz vysílá v Praze a ve středních Čechách na kanálu 8D, v Plzeňském, Libereckém, na Vysočině, v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji na kanálu 9D. V Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji naladí posluchači multiplex RTI cz na kanálu 9B.Celoplošná síť společnosti RTI cz umožňuje svojí konfigurací zařadit do multiplexu i stanice, které chtějí vysílat pouze na omezeném území.DAB mutiplex C společnosti RTI cz aktuálně funguje z 23 vysílačů. V prvních měsících roku 2025 se pokrytí významně rozšíří - budou spuštěny další významné lokality jako Praha - City tower, Benešov - Kochánov a Mariánské Lázně - Dyleň.Aktuálně DAB multiplex C obsahuje stanice Rádio Proglas, Rádio 7, Rádio Beat, Signál rádio, Rádio 1 a vlastní stanici DAB plus TOP 40.redakce